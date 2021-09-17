夜間開車最怕眩光 新型人工水晶體讓晚上清晰可見

(取材自健康醫療網)

近年來人們因為3C產品的使用度增加，導致視力不良的年齡逐漸下降，生活品質不佳，資深時尚 媒體人袁青老師一度因為白內障導致視力下降，視線模糊不清楚，對於用眼欣賞美學的他來說無疑是一個重大打擊，甚至擔心四十多款時尚眼鏡需要重新驗配。在國小同學也是眼科中心張正忠院長的悉心照護下，接受了人工水晶體置換手術，使用「新型視延老花矯正人工水晶體」，術後視覺感受更清晰，大大降低對眼鏡的依賴，讓置身時尚的他，找回無限可能。



傳統繞射型水晶體 夜間易眩光

過去的傳統繞射型延伸焦距人工水晶體，可讓患者在遠、中、功能性距離都有良好視覺感受，但夜間容易受到光學干擾，產生光暈、眩光問題，令不少患者感到非常困擾。隨著科技進步，知名大藥廠推出劃時代「新型視延老花矯正人工水晶體」，突破過往設計，彌補了過去人工水晶體的缺點，在日間及夜間，患者都有機會享有較好的遠、中、功能性近距離視力。

採非繞射型設計 夜間開車更清晰

知名連鎖眼科林丕容總院長解說，過去的繞射型人工水晶體，透過小縫隙產生光的繞射，經過波峰與波谷的差距，讓繞射現象光線透過眼睛晶體的焦點，聚焦在遠、中、近距離。現在「非繞射型設計」的新突破在於沒有一圈圈的繞射情況，只有在中心一毫米處有一個微小前導波設計，透過此設計，光線進入後就能形成延長景深的焦距，而非單一焦點，也非繞射型多個焦點，而是延伸型的一種連續視程，即遠中近的自動調節。

特別是夜晚用眼需求高，夜間開車飽受光暈、眩光、色彩對比不佳困擾者來說，此款人工水晶體的光學設計，在延伸焦距人工水晶體上，採取「非」繞射型，讓視線在轉換過程中，具有視線延長的效果，不僅能大幅地改善過去光暈、眩光等副作用，使夜間開車者可以看得更清楚，且視線在變換遠、中、功能性近距離的過程中，都擁有十分清晰的視覺體驗。



大多數患者使用 神經病變、黃斑部病除外

張正忠院長說，「減少眩光」、「保持單焦點水晶體功能」、「眼底條件特殊患者」是非繞射型延伸焦距人工水晶體的三大的特點，對於白內障術後，希望降低對眼鏡依賴的患者來說，是很大的福音，但並非適用所有患者。醫師補充，除了視神經病變、黃斑部病變患者外，絕大多數患者都可以使用，甚至適用於做過近視雷射手術、眼底有其他病況的病人。

林丕容總院長分享一名複雜案例，27年前做過傳統鑽石刀手術，15年前做飛秒近視雷射手術，免於戴眼鏡之苦，卻因高度近視，白內障提早到來，50多歲時就得做白內障手術，該名患者的角膜曾接受過兩次趨光手術，經醫師評估後使用此款人工水晶體，術後獲得良好視力，患者非常驚喜，2、30年後還能重享遠、中、功能性近距離的視力。



矯正人工水晶體 重獲視覺自由

對於近視、老花雷射手術，過去有許多人在選擇晶體上不免感到猶豫，過往繞射型的人工水晶體，確實有對比敏感度、夜間視力稍弱、光暈等情況，現在都可免除。新型視延老花矯正人工水晶體更受到全台許多權威眼科醫師的青睞，期待未來可以幫助更多人們擺脫眼鏡的束縛，重獲視覺自由。

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資料來源：健康醫療網

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