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抽菸、喝酒 又吃檳榔 口腔癌機率高123倍

卜敏正
醫師指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能增加癌化機會。(圖：台中榮總嘉義分院)
醫師指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能增加癌化機會。(圖：台中榮總嘉義分院)

台灣36歲張姓男子長期有抽菸、嚼檳榔習慣，日前發現舌頭左側有腫塊，約三個月後到醫院就診，並開始戒檳榔，因腫塊持續未消失，接受切除手術並證實為舌癌一期。醫師提醒，口腔潰瘍約兩周內可癒合，若久未癒合應到醫院檢查。口腔癌期別越晚，腫瘤範圍越大，若未即時就醫，恐造成生命危險。

台中榮總嘉義分院耳鼻喉部醫師邱于容表示，部分民眾認為檳榔不加入紅白灰、荖花等其他添加物，就不會有致癌危險，但「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌，若同時有嚼檳榔、抽菸、喝酒習慣，罹患口腔癌機率更高達123倍。

邱于容指出，假牙產生的磨損傷口，如果久未癒合，亦可能增加癌化機會，過去就曾有六旬女性，無抽菸、喝酒及嚼檳榔習慣，疑因假牙摩擦導致舌側傷口，因癒合不良就診，發現潰瘍性腫塊，經切片證實為第二期舌癌，後續接受舌腫瘤切除術以及頸部淋巴清除術，手術至今仍在定期追蹤。

邱醫師提醒，民眾平日可於刷牙時留意口腔內是否有不明的突起、粗糙纖維化、紅白斑塊等，或是吞嚥時有異物感，若經過一段時間仍未改善，就應該就醫檢查。另有嚼檳榔習慣民眾，口腔黏膜表面通常有殘存渣滓掩蓋，導致不易檢查口腔黏膜的變化，建議就醫檢查前先暫停幾天不嚼檳榔，以利檢查。

「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。(記者卜敏正／攝影...
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。(記者卜敏正／攝影)

致癌 腫瘤 台灣

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