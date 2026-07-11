IU、李鍾碩4年情聚少離多 雙方經紀公司證實已和平分手

IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（圖／Disney+提供）

南韓 演藝圈再傳震撼消息。歌手兼演員IU（李知恩）與男星李鍾碩 10日傳出結束4年戀情，消息最初由韓媒「Dispatch」（D社）披露，隨後雙方經紀公司也證實兩人已和平分手，表示因近年工作行程繁忙、聚少離多，雙方經過溝通後決定回歸關係良好的前後輩身分，未來仍會彼此支持、為對方加油，消息曝光後讓不少粉絲感到惋惜。

IU與李鍾碩早在2012年共同主持音樂節目「人氣歌謠」時結識，從最初的合作夥伴發展成多年好友，直到2022年底正式公開認愛，這段「友情昇華為愛情」的故事曾獲得外界不少祝福。交往期間，兩人始終維持低調作風，鮮少公開放閃，也因此被視為南韓演藝圈代表性的穩定情侶之一，如今證實分手，令不少粉絲直呼「可惜了」。

隨著分手消息曝光，微博 上另一個關鍵字「李鍾碩多次向IU求婚」也迅速衝上熱搜。網路流傳，李鍾碩交往期間曾多次向IU求婚，甚至一度傳出挑選婚戒的消息。不過，相關內容隨即遭到不少粉絲與媒體澄清，指出所謂「三度求婚」的說法並無官方證實，疑似是部分自媒體將過往影片及內容重新剪輯、錯誤解讀後擴散。

事實上，兩人近年都處於演藝事業高峰。IU日前才宣布成為瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）全球品牌代言人，目前正投入新專輯製作，預計9月舉辦個人演唱會；李鍾碩則手握新劇「再婚皇后」及改編自人氣小說的「李燮的戀愛」等多部待播作品，演藝行程同樣緊湊。因此外界推測，聚少離多或許是兩人最終選擇分開的重要原因之一。

值得一提的是，分手消息曝光後，一支今年4月上傳至YouTube頻道「天上仙女」的命理分析影片也被網友翻出討論。影片中，一名南韓巫師表示，自己僅根據兩人的出生年月日推算，便認為兩人的「緣分已盡」，直言彼此個性差異較大，比起戀人更適合當朋友，甚至預測IU未來仍有新的感情緣分，約37歲左右有望迎來婚姻。不過，相關內容僅屬命理人士個人觀點，並無任何科學或事實依據。儘管如此，影片仍因與此次分手消息時間點巧合，再度掀起網友熱烈討論。

IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（取材自Instagram）