我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撂話「千枚飛彈」鎖定伊朗 真敢暗殺他就摧毀全境

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

IU、李鍾碩4年情聚少離多 雙方經紀公司證實已和平分手

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（圖／Disney+提供）
IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（圖／Disney+提供）

南韓演藝圈再傳震撼消息。歌手兼演員IU（李知恩）與男星李鍾碩10日傳出結束4年戀情，消息最初由韓媒「Dispatch」（D社）披露，隨後雙方經紀公司也證實兩人已和平分手，表示因近年工作行程繁忙、聚少離多，雙方經過溝通後決定回歸關係良好的前後輩身分，未來仍會彼此支持、為對方加油，消息曝光後讓不少粉絲感到惋惜。

IU與李鍾碩早在2012年共同主持音樂節目「人氣歌謠」時結識，從最初的合作夥伴發展成多年好友，直到2022年底正式公開認愛，這段「友情昇華為愛情」的故事曾獲得外界不少祝福。交往期間，兩人始終維持低調作風，鮮少公開放閃，也因此被視為南韓演藝圈代表性的穩定情侶之一，如今證實分手，令不少粉絲直呼「可惜了」。

隨著分手消息曝光，微博上另一個關鍵字「李鍾碩多次向IU求婚」也迅速衝上熱搜。網路流傳，李鍾碩交往期間曾多次向IU求婚，甚至一度傳出挑選婚戒的消息。不過，相關內容隨即遭到不少粉絲與媒體澄清，指出所謂「三度求婚」的說法並無官方證實，疑似是部分自媒體將過往影片及內容重新剪輯、錯誤解讀後擴散。

事實上，兩人近年都處於演藝事業高峰。IU日前才宣布成為瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）全球品牌代言人，目前正投入新專輯製作，預計9月舉辦個人演唱會；李鍾碩則手握新劇「再婚皇后」及改編自人氣小說的「李燮的戀愛」等多部待播作品，演藝行程同樣緊湊。因此外界推測，聚少離多或許是兩人最終選擇分開的重要原因之一。

值得一提的是，分手消息曝光後，一支今年4月上傳至YouTube頻道「天上仙女」的命理分析影片也被網友翻出討論。影片中，一名南韓巫師表示，自己僅根據兩人的出生年月日推算，便認為兩人的「緣分已盡」，直言彼此個性差異較大，比起戀人更適合當朋友，甚至預測IU未來仍有新的感情緣分，約37歲左右有望迎來婚姻。不過，相關內容僅屬命理人士個人觀點，並無任何科學或事實依據。儘管如此，影片仍因與此次分手消息時間點巧合，再度掀起網友熱烈討論。

IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（取材自Instagram）
IU與男星李鍾碩傳出結束4年戀情，粉絲震驚。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 內文指出，兩人近年演藝工作都很忙，行程長期重疊不易，導致相處時間減少。雙方經過溝通後，決定和平結束戀情，回到關係良好的前後輩身分。

  • 兩人最早在2012年共同主持音樂節目《人氣歌謠》時認識，之後從合作夥伴變成多年好友，直到2022年底才正式公開戀情，當時曾獲得不少粉絲祝福。

  • 消息曝光後，微博出現李鍾碩多次向IU求婚的說法，但被粉絲與媒體澄清沒有官方證實；另有一支命理影片被翻出討論，但內容僅屬個人觀點，沒有科學依據。

南韓 微博 李鍾碩

上一則

被問「36歲會當爸嗎」 28歲張凌赫：一點都不急，結什麼婚

下一則

藏10年的八卦？黃曉明被爆曾在baby孕期 「豪刷遊艇」打賞田曦薇

延伸閱讀

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係
神預言IU、李鐘碩分手 巫師直言「緣分已盡」：女神37歲嫁真命天子

神預言IU、李鐘碩分手 巫師直言「緣分已盡」：女神37歲嫁真命天子
「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走

「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走
張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強