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南韓世足吞敗 尹斗俊痛心：避免失言 很多話忍住不說

娛樂新聞組╱綜合報導
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南韓0：1輸給南非，尹斗俊很心痛。（取材自YouTube）
南韓0：1輸給南非，尹斗俊很心痛。（取材自YouTube）

2026世界盃持續火熱開打，擁有足球圈「亞洲一哥」孫興慜所在的南韓被視為焦點隊伍之一，然而開賽以來表現平平，並爆冷以0比1輸給南非，落為小組第三，自力晉級32強的希望幻滅，無論是場上表現抑或教練策略都遭南韓網友罵爆。而身為演藝圈「超級足球迷」的Highlight 隊長尹斗俊，當天在YouTube直播邊看球賽邊評論，面對令人震驚的戰果，他神情凝重，坦言有很多話想說，但「忍住不說」。

據「噓！星聞」報導，尹斗俊在當天直播中難掩內心的沉重與挫折，坦言在第一場逆轉擊敗捷克時，壓根沒料到會面臨今天的窘境。他在鏡頭前直言：「我現在有很多想說的話，但為了避免失言，我選擇保持沉默。」隨後他也提到，即使最後幸運以小組第三名擠進32強，但在接下來的淘汰賽中，也將直接對上其他組別實力堅強的第一名，未來的晉級之路可謂充滿荊棘。

尹斗俊從小跟著父親觀看國家隊比賽，他痛心地強調，這屆的球員陣容堪稱是歷史級別的優秀，正因如此，錯失讓南韓足球更上層樓的絕佳契機，更叫人萬分惋惜。相較於其他國家的表現，他認為這次純粹是自家球隊沒能發揮好，作為熱血球迷真的非常心痛。

精華 FAQ

  • 南韓以0比1爆冷輸給南非後，在小組賽排名跌到第三，自力晉級32強的希望幾乎破滅，接下來若想繼續前進，只能寄望其他賽果與後續淘汰賽的艱難考驗。

  • 尹斗俊當天邊看球邊評論，看到南韓輸球後神情相當凝重，直言自己有很多想說的話，但為了避免失言，最後選擇保持沉默，顯示他對結果非常失望。

  • 尹斗俊指出，自己從小跟父親看國家隊比賽，深知這屆球員陣容相當優秀，因此更覺得球隊沒有把握提升南韓足球的機會，對熱血球迷來說格外心痛。

南韓 孫興慜 南非

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