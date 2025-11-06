交往2年… 木村拓哉長女同居排球男神 車站吻臉被拍到

小川智大與木村心美（圖）2人都相當保護這段戀情。（取材自Instagram）

日本 天王木村拓哉 大女兒木村心美（cocomi）被爆和排球選手小川智大熱戀中，2人交往2年，都相當保護這段戀情，而這段甜蜜戀愛之所以會曝光，是因為心美被拍到和小川智大在計程車上互動甜蜜，他甚至在公共場合情不自禁地親吻她，2人更一起過夜、煮食，猶如小夫妻的生活。

根據日媒「週刊文春」報導，日前心美結束了長笛演奏會後，搭乘快速列車在新大阪站下車，她貴為天王之女，仍是自己拖著行李箱走出車站大廳，此時一輛車上載著乘客的計程車靠近她，後車門一開，她迅速滑入車內。

約15分鐘後，車子停在一棟公寓前，心美和小川智大一起下車，2人一同在公寓過夜。「週刊文春」拍到小川稍晚又外出，在附近的商店買了牛奶 、冰淇淋、麵包和納豆等一些生活用品。隔天他練完球，又跑去超市，一邊打電話問「coco想要什麼」，一邊伸手拿了蛋、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔，還有牙刷、牙膏、平底鍋和花束。

隔一日後小川又去另一家超市買了肉片、芝麻油、味噌、海帶芽回家，種種細節像是在和心美過著甜蜜快樂的同居生活。而小川和心美分別時，在新大阪車站的驗票閘門前，他親了她左邊臉頰，隨後就搭隊友高橋藍開的車回家了。