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金秀賢否認奪金賽綸初夜 追加控告「橫豎」誹謗

記者李姿瑩／綜合報導
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金秀賢至今堅稱沒有對不起金賽綸。（圖／摘自東亞體育）
金秀賢至今堅稱沒有對不起金賽綸。（圖／摘自東亞體育）

已故韓星金賽綸的遺屬爆出驚人音檔證據，指控金秀賢趁金賽綸讀國二時奪走她的初夜，爆料人還遭到恐嚇，在美國被殺手砍9刀報復。金秀賢的經紀公司「GOLDMEDALIST」透過律師發表聲明，追加控告「橫豎研究所」主持人金世義和金賽綸的遺屬誹謗及違反跟蹤犯罪處罰法。

經紀公司發出5點聲明，開宗明義就是向「橫豎研究所」主持人金世義和金賽綸的遺屬提告。同時也嚴正駁斥「金秀賢與已故的金賽綸從初中時期開始交往，金賽綸在初二寒假首次發生性關係，並有錄音文件為證」、「金秀賢方面曾試圖以40億韓元收買爆料者，遭拒絕後派遣殺手進行謀殺」。

對於「橫豎研究所」聲稱金秀賢公司涉及教唆殺人，經紀公司對此也一概否認，直言金世義的說法不合常理，根本就是胡說八道。公司痛斥金世義利用偽造的AI錄音檔案和網上盜抓的傷勢照片，肆意散布關於金秀賢的荒謬假新聞，嚴重性已遠超以往任何行為。因此公司已對金世義及已故金賽綸的遺屬提起追加控告，「並將竭盡全力使其依法受到應有的懲罰」。

現在整起事件已經成為羅生門，輿論看法也呈兩極化，尤其是元斌透過經紀公司否認曾與爆料者見面，「完全不知道為何爆料者的妻子要謝謝元斌，為了哀悼故人而去靈堂，除此之外沒有任何關聯，也沒有多給奠儀。」讓外界對「橫豎研究所」的說法存疑。

金賽綸 金秀賢 AI

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