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IU、朴寶劍「苦盡柑來」百想入圍大贏家 另2人成最大遺珠

記者陳穎／綜合報導
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IU(右)和朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍視后和視帝。(圖／Netflix提供)
IU(右)和朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍視后和視帝。(圖／Netflix提供)

第61屆百想藝術大賞天公布入圍名單，IU、朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍最佳男女主角，兩人最強的對手就是夯劇「背著善宰跑」邊佑錫和金惠奫；而文素利、朴海俊在「苦盡柑來」演出精湛卻落榜，被視為大遺珠。

百想藝術大賞分為電視類及電影類，有南韓金球獎之稱。視后入圍還包括「正年」金泰梨、「無聲蛙鳴」高旻示、「背著善宰跑」金惠奫、「好搭檔」張娜拉；視帝除朴寶劍外，還有「外傷重症中心」朱智勛、「如此親密的背叛者」韓石圭等人，都是強者中的強者。

IU在影集「苦盡柑來遇見你」一人分飾兩角，分別是年輕時的「愛純」及女兒金明，朴寶劍則演活愛妻好老公「梁寬植」，絲絲入扣又細膩的情感，展現絕佳默契，如外界預期一舉入圍視帝和視后，也是IU第三度入圍。不過，劇中飾演成年版「愛純」、「梁寬植」的文素利和朴海俊卻落榜，被視為最大遺珠。

「苦盡柑來遇見你」的廉惠蘭和飾演小時候愛純的童星金泰妍則分別入圍最佳女配角和女新人獎，崔代勳則把渣夫「夫商吉」的傲慢大叔性格詮釋得很到位，入圍最佳男配角，該劇又入圍最佳戲劇，堪稱是大豐收。

電影類的影帝和影后入圍者都是大有來頭，每一組都堪稱是死亡之組。影后入圍者有金高銀、宋慧喬、「坎城影后」全度妍還有以「寄生上流」大受肯定的曹汝貞；影帝則全部都是一時之選，包含「晨謐之境」尹柱相、「終極對弈」（或稱勝負）李秉憲、「變身機長」曹政奭還有玄彬。最尷尬的是，宋慧喬雖開心以「黑祭司2：闇黑修女」入圍影后，屆時出席盛會，卻會和兩任前男友李秉憲和玄彬碰頭，可能是史上最尷尬同框。

「背著善宰跑」邊佑錫(左)和金惠奫(右)是IU和朴寶劍的最大競爭對手。(取材自I...
「背著善宰跑」邊佑錫(左)和金惠奫(右)是IU和朴寶劍的最大競爭對手。(取材自IMDb)

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