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金秀賢丟6大代言 名錶悄切割

記者陳穎／即時報導
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金秀賢一直是名錶MIDO代言人。(MIDO提供)
金秀賢一直是名錶MIDO代言人。(MIDO提供)

金秀賢一直是出名的會挑劇本的演員，以「來自星星的你」紅透全亞洲，但因陷入醜聞風暴，指控在金賽綸還未成年的15歲時與她交往，雙方爭議越演越烈。

金秀賢身原本握有16個代言，因為形象跌到谷底，廣告商紛紛切割止血，連鎖麵包店Tous Les Jours、精品PRADA、美妝品牌Dinto、電器品牌福庫電子（CUCKOO）都宣布不再續約，今天則是英國香水品牌Jo Malone London跟進，拔掉他亞太區品牌大使頭銜。

手錶品牌MIDO在2021年邀金秀賢擔任亞洲區首位品牌代言人，雖然目前點開官網還能找到金秀賢的介紹，但品牌在最新形象照中似乎也斷開這份4年情，並沒有在釋出最新的代言照，疑似切割男神。

金秀賢出道17年，每部戲都受獲得高度討論，2014年以「來自星星的你」躍升韓流一哥，每支廣告代言為10億韓元（約68萬美元），去年又以「淚之女王」人氣更上一層樓，現在價碼可能超過10億韓元起跳。韓媒預估，金秀賢這波爭議持續擴大，違約金至少200億韓元（約1360萬美元）。

金秀賢 金賽綸 PRADA

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