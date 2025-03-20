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戲說從頭╱「非常律師」朴恩斌變身殺人魔 薛景求減重很煎熬

記者梅衍儂／綜合報導
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薛景求為了拍「狂醫魔徒」減重。（圖／Disney+提供）
薛景求為了拍「狂醫魔徒」減重。（圖／Disney+提供）

Disney+驚悚犯罪韓劇「狂醫魔徒」近日上線，「非常律師禹英禑」朴恩斌一改溫順形象，和百想影帝薛景求互飆瘋狂演技，堪稱挑戰2人從影極限，朴恩斌坦言這是她演過最衝動、最缺乏道德感的角色，薛景求則自曝拍攝當下因體力不支，非常煎熬。

薛景求為了貼近角色而減重，「這是我第一次在影集中一邊減重一邊拍，真的非常困難。雖然有為了電影減輕過體重，但那是和導演討論後，把需要的部分調整順序，逐步進行。而這部戲是按照場景拍，真的很不容易，非常煎熬。」

他笑說：「拍攝過程中，因為減重體力不支，所以非常辛苦，我自己都不知道是怎麼撐過去的，但我還是盡力完成了。」薛景求也不忘提攜後輩，大讚朴恩彬表現出色：「我最欣賞的是，看到了朴恩斌在過去作品中沒有展現過的一面，這對我來說非常新鮮。」

朴恩斌表示：「前輩的自我管理令人敬佩，他在片場總是耐心解答我的疑問。」她說非常佩服薛景求的毅力，「我一直很尊敬前輩，很開心能一起拍攝。像剛才提到的減重，這是我完全做不來的」。為了詮釋角色，朴恩斌事前接受手術動作特訓，劇組為此動用價值500萬韓元（約3423美元）的醫療設備。

朴恩斌在「狂醫魔徒」中展現不同以往的強烈人物性格。（圖／Disney+提供）
朴恩斌在「狂醫魔徒」中展現不同以往的強烈人物性格。（圖／Disney+提供）

減重 非常律師 韓劇

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