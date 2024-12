孝琳不怕寒流戶外開唱 露小蠻腰愈跳愈熱

孝琳小露蠻腰,性感熱舞為聖誕佳節增添氛圍。(記者吳致碩/攝影)

「南韓碧昂絲」孝琳14日現身台灣新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」,彩排時搶先和媒體見面。她無懼低溫小露蠻腰,保證表演會「愈跳愈熱」。

新北歡樂耶誕城演唱會由金曲歌后艾怡良打頭陣,以改編版「Last Christmas」開場,負責壓軸的孝琳已來台多次,直說雖然寒流來襲,台灣還是比南韓溫暖,「之前來跨年時印象很深刻,天氣真的很冷,好在今天比上次暖和」。

孝琳看到台下有不少粉絲排隊,表示能跟台灣粉絲一起度過聖誕節很幸福,「2024年能用這樣方式結尾很開心」。她當天更表演新歌,就算現場不一定都是她的粉絲,也要讓大家當成音樂祭欣賞。

孝琳知道演出陣容中有八三夭,期待能聽到他們演唱「想見你想見你想見你」。她說:「這首歌在南韓很受喜歡,期待可以聽到他們現場表演,能夠和他們在同一個舞台很開心。」如果未來有機會,孝琳也希望能夠和八三夭合作。

不只新北耶誕城有南韓女神加持,另一位南韓男神黃寅燁同樣現身新北市,在新莊Zepp New Taipei與粉絲們見面。他因為演出漫改劇「女神降臨」聲名大噪,14日提前與粉絲共度聖誕節,深情獻唱「My Heart Is Beating」、「Nothing's Gonna Change My Love For You」,並送出禮物給幸運粉絲。 黃寅燁因為演出漫改劇「女神降臨」聲名大噪。(記者吳致碩/攝影)

黃寅燁首次訪台,既興奮又好奇,不少粉絲直擊他在台北街頭逛街,讚他私下模樣更加帥氣。黃寅燁也大方分享自己品嘗美食的心得,並公開許多拍片的幕後花絮。