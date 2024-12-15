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孝琳不怕寒流戶外開唱 露小蠻腰愈跳愈熱

記者李姿瑩／綜合報導
孝琳小露蠻腰，性感熱舞為聖誕佳節增添氛圍。（記者吳致碩／攝影）
孝琳小露蠻腰，性感熱舞為聖誕佳節增添氛圍。（記者吳致碩／攝影）

「南韓碧昂絲」孝琳14日現身台灣新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」，彩排時搶先和媒體見面。她無懼低溫小露蠻腰，保證表演會「愈跳愈熱」。

新北歡樂耶誕城演唱會由金曲歌后艾怡良打頭陣，以改編版「Last Christmas」開場，負責壓軸的孝琳已來台多次，直說雖然寒流來襲，台灣還是比南韓溫暖，「之前來跨年時印象很深刻，天氣真的很冷，好在今天比上次暖和」。

孝琳看到台下有不少粉絲排隊，表示能跟台灣粉絲一起度過聖誕節很幸福，「2024年能用這樣方式結尾很開心」。她當天更表演新歌，就算現場不一定都是她的粉絲，也要讓大家當成音樂祭欣賞。

孝琳知道演出陣容中有八三夭，期待能聽到他們演唱「想見你想見你想見你」。她說：「這首歌在南韓很受喜歡，期待可以聽到他們現場表演，能夠和他們在同一個舞台很開心。」如果未來有機會，孝琳也希望能夠和八三夭合作。

不只新北耶誕城有南韓女神加持，另一位南韓男神黃寅燁同樣現身新北市，在新莊Zepp New Taipei與粉絲們見面。他因為演出漫改劇「女神降臨」聲名大噪，14日提前與粉絲共度聖誕節，深情獻唱「My Heart Is Beating」、「Nothing's Gonna Change My Love For You」，並送出禮物給幸運粉絲。

黃寅燁因為演出漫改劇「女神降臨」聲名大噪。（記者吳致碩／攝影）
黃寅燁因為演出漫改劇「女神降臨」聲名大噪。（記者吳致碩／攝影）

黃寅燁首次訪台，既興奮又好奇，不少粉絲直擊他在台北街頭逛街，讚他私下模樣更加帥氣。黃寅燁也大方分享自己品嘗美食的心得，並公開許多拍片的幕後花絮。

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