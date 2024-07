沒有成員好孤單 Dara台灣喊話盼2NE1合體再開唱

Dara表情生動活潑。(圖 / COME ON JKSSP提供)

韓團少女時代成員孝淵20日與2NE1的Dara、VIXX的LEO現身林口體育館,加上B1A4、Apink,5組韓星接力在韓流拼盤演唱會「ONE TONE CONCERT」開唱。

孝淵晚間打頭陣登場,演唱去年發行新歌「Picture」。她從韓國帶來6位舞者,一開口就熟練地用中文問候:「大家好,我是孝淵,你們過得好嗎?」為了表達想念台灣的心情,她不時學翻譯說中文,像是「太高興見到你們」、「大家想我嗎」,台下粉絲也報以熱烈尖叫。

Dara睽違10年再次以歌手身分站上台灣演唱會舞台,直言要一個人代表2NE1演唱經典歌曲實在有些孤單。但她唱跳功力無庸置疑,團體代表作「I'm the BEST」、「Go Away」、「I don't care」光是前奏一出,全場粉絲立刻熱血沸騰,馬上找回過去追星的青春回憶。

Dara感性表示,一個人演出時也會想到其他成員。「我們應該還有機會4個人一起站在舞台上吧?我會持續祈禱,希望未來有機會能4個人一起來台灣跟大家見面,但今天只有我,請大家要代替沒來的成員幫我唱喔」。

已經7年沒來台灣的B1A4,和甜美女團Apink同樣走回憶殺路線。B1A4歷經成員異動,粉絲對他們依舊不離不棄,應援聲浪整齊劃一,讓B1A4直誇:「果然台灣粉絲不會令我們失望。」

有趣的是,今晚演出的偶像們都已經是韓國歌壇前輩,B1A4穿著一身西裝跳到滿頭大汗,成員CNU自嘲:「各位,7年沒來我們體力也不一樣了啦!」

壓軸登場的Apink熱情向台灣粉絲問好,初瓏表示今晚演出時間不長,但希望大家能夠一起嗨,新劇「她的日與夜」熱播中的恩地喊話:「時間很短是不是很可惜啊?所以你們要好好享受這個瞬間喔!為了等下回家不留遺憾,要盡情地跟我們一起大聲唱」。