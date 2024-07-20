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沒有成員好孤單 Dara台灣喊話盼2NE1合體再開唱

記者李姿瑩／台北即時報導
Dara表情生動活潑。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Dara表情生動活潑。（圖 / COME ON JKSSP提供）

韓團少女時代成員孝淵20日與2NE1的Dara、VIXX的LEO現身林口體育館，加上B1A4、Apink，5組韓星接力在韓流拼盤演唱會「ONE TONE CONCERT」開唱。

孝淵晚間打頭陣登場，演唱去年發行新歌「Picture」。她從韓國帶來6位舞者，一開口就熟練地用中文問候：「大家好，我是孝淵，你們過得好嗎？」為了表達想念台灣的心情，她不時學翻譯說中文，像是「太高興見到你們」、「大家想我嗎」，台下粉絲也報以熱烈尖叫。

Dara睽違10年再次以歌手身分站上台灣演唱會舞台，直言要一個人代表2NE1演唱經典歌曲實在有些孤單。但她唱跳功力無庸置疑，團體代表作「I'm the BEST」、「Go Away」、「I don't care」光是前奏一出，全場粉絲立刻熱血沸騰，馬上找回過去追星的青春回憶。

Dara感性表示，一個人演出時也會想到其他成員。「我們應該還有機會4個人一起站在舞台上吧？我會持續祈禱，希望未來有機會能4個人一起來台灣跟大家見面，但今天只有我，請大家要代替沒來的成員幫我唱喔」。

已經7年沒來台灣的B1A4，和甜美女團Apink同樣走回憶殺路線。B1A4歷經成員異動，粉絲對他們依舊不離不棄，應援聲浪整齊劃一，讓B1A4直誇：「果然台灣粉絲不會令我們失望。」

有趣的是，今晚演出的偶像們都已經是韓國歌壇前輩，B1A4穿著一身西裝跳到滿頭大汗，成員CNU自嘲：「各位，7年沒來我們體力也不一樣了啦！」

壓軸登場的Apink熱情向台灣粉絲問好，初瓏表示今晚演出時間不長，但希望大家能夠一起嗨，新劇「她的日與夜」熱播中的恩地喊話：「時間很短是不是很可惜啊？所以你們要好好享受這個瞬間喔！為了等下回家不留遺憾，要盡情地跟我們一起大聲唱」。

在初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮賣力演出下，最後熱唱2014年橫掃17個音樂節目一位的「LUV」，並加碼清唱代表作「Mr.Chu」做為送給台粉的禮物，為今晚演出畫下完美句點。

LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Apink演歌多棲依舊人氣不輟。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Apink演歌多棲依舊人氣不輟。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Dara表情俏皮。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Dara表情俏皮。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Dara表情俏皮。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Dara表情俏皮。（圖 / COME ON JKSSP提供）
LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
LEO表演之餘不忘關心台粉近況。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Apink演歌多棲依舊人氣不輟。（圖 / COME ON JKSSP提供）
Apink演歌多棲依舊人氣不輟。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
B1A4時隔7年帥氣回到台灣。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）
孝淵打頭陣熱力開場。（圖 / COME ON JKSSP提供）

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