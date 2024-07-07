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金秀賢呆萌笑 飆6曲寵粉加碼

記者李姿瑩╱綜合報導
金秀賢向全場四面八方打招呼時傻笑連連，他的反差和真性情讓全場尖叫聲沒停過。(記者王聰賢／攝影)
金秀賢向全場四面八方打招呼時傻笑連連，他的反差和真性情讓全場尖叫聲沒停過。(記者王聰賢／攝影)

韓星金秀賢在台灣林口體育館舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，暢談他拍攝「淚之女王」的幕後點滴。雖然活動延遲15分鐘才開始，但粉絲不以為意，尤其聽到一現身就高歌劇中的歌曲「Love You With All My Heart」，全場9000名粉絲瞬間陷入瘋狂。

從「來自星星的你」到「淚之女王」，金秀賢一直是粉絲心中的男神代表。但私下的他和劇中深情的模樣截然不同，在見面會上一度化身冷面笑匠，要求粉絲「不好笑也要笑」，說完後又覺得不滿意，想重新再講一次，連主持人曾寶儀問什麼都忘了。

看著台灣粉絲熱情尖叫，金秀賢光是向全場四面八方打招呼，就忍不住傻笑連連。他用簡單的中文打招呼，但招認只會基本問候，就連拍戲的趣事，他都呆呆地回答就是閒逛住處附近的藥妝店。

金秀賢歌唱實力不俗，一連為粉絲唱了「Wherever You Will Go」、「Someone You Loved」、「All of me」等六首歌曲，因為粉絲點歌想聽他在日本唱過的「Lemon」，金秀賢臨時加碼，直接和樂隊即興演出這首米津玄師的神曲，把脫稿演出當成送給台灣粉絲的禮物。

在見面會問答環境時，金秀賢大方解答關於「淚之女王」拍攝幕後的點點滴滴，原來，他跟「洪海仁」金智媛拍結婚戲時，兩人私下根本不熟，還反問粉絲：「既然人生那麼辛苦，為什麼要看淚之女王？」

金秀賢的反差和真性情，在粉絲眼中格外有魅力，時不時露出呆萌笑容，更讓全場尖叫聲沒停過。雖然這趟赴台停留時間不長，但在粉絲誠摯的應援聲中，金秀賢承諾會盡快再赴台，希望下次不會再讓台灣粉絲等待九年。

金秀賢向全場四面八方打招呼時傻笑連連，他的反差和真性情讓全場尖叫聲沒停過。(記者...
金秀賢向全場四面八方打招呼時傻笑連連，他的反差和真性情讓全場尖叫聲沒停過。(記者王聰賢／攝影)

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