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韓女團IVE張員瑛休假超自律 除了睡覺絕不躺下

娛樂新聞組／綜合報導
張員瑛在飲食管理方面十分自律。(取材自Instagram)
張員瑛在飲食管理方面十分自律。(取材自Instagram)

南韓人氣女團IVE日前帶著第二張韓語迷你專輯「IVE SWITCH」回歸，主打歌「HEYA」更是融合韓國傳統元素，新奇風格讓粉絲們眼睛為之一亮。新專輯的概念美照更宛如美少女戰士一般，讓網友大讚成員們的美貌又再度升級。日前IVE成員俞真、張員瑛、Liz與Rei作客劉在錫「藉口GO」節目，期間大聊成員們平時的愛好和休假習慣，其中以自律聞名的張員瑛更自曝休假除了睡覺從不躺著，再度在粉絲間引起話題。

張員瑛自出道以來行程不斷，有著12頭身好比例的她投入許多時間運動，在飲食管理方面也十分自律。她曾經被拍到在半小時活動中，完全沒碰桌上的炸雞跟可樂，全程也都坐得相當挺直。對於儀態管理也非常有一套，走路時總是低著頭眨眼，因此從沒被拍到半閉著眼的醜照。

節目中聊到休假會怎樣度過時，張員瑛說，自己會看串流平台節目。劉在錫便問宅在家時通常是什麼樣的姿勢，是完全躺下還是半躺？對此，張員瑛說自己除了睡覺絕不躺下，總是走來走去做這個做那個。劉在錫聽到後感到相當驚訝，認為躺著休息應該是比較舒服的姿勢。

而成員們總是見怪不怪，Rei回答說，總是站著或走來走去，對張員瑛來說是比較舒服的姿勢。而劉在錫也發現張員瑛一直都坐得很挺，張員瑛則笑著說被前輩一說，就會下意識這麼坐，還開玩笑說：「害我都不敢靠著椅背了。」讓劉在錫大笑誇讚張員瑛很會接話。

IVE成員作客劉在錫「藉口GO」節目。(取材自YouTube)
IVE成員作客劉在錫「藉口GO」節目。(取材自YouTube)

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