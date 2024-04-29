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金秀賢「淚之女王」收視破紀錄 狗血結局打敗玄彬「愛的迫降」

記者李姿瑩／綜合報導
韓劇「淚之女王」28日上演精采大結局。（取材自微博）
韓劇「淚之女王」28日上演精采大結局。（取材自微博）

韓星金秀賢、金智媛主演的韓劇「淚之女王」28日上演精采大結局，金秀賢親自預告「請期待賢祐（男主角）為了海仁（女主角）可以做到什麼程度，一直看到最後吧」。觀眾不滿的情緒早已爆發，各種謾罵和謠言充斥在網路上。雖然不少人覺得劇情狗血，但還是願意為金秀賢、金智媛兩位演員的精湛演技埋單，收視率果然衝到24.9%，超越了玄彬、孫藝真的定情作「愛的迫降」21.6%，成為tvN頻道史上收視率冠軍。

金秀賢(圖)與金智媛感謝觀眾支持。（取材自Instagram）
金秀賢(圖)與金智媛感謝觀眾支持。（取材自Instagram）

金秀賢與金智媛(圖)感謝觀眾支持。（取材自Instagram）
金秀賢與金智媛(圖)感謝觀眾支持。（取材自Instagram）

因為編劇在劇情尾聲上演失憶、車禍等狗血哏，加上女主角身患絕症的設定，看得觀眾火冒三丈，痛罵編劇可以就此封筆收山，辭職謝罪以示負責。

原本口碑爆棚的「淚之女王」，靠金秀賢和金智媛的精湛演技，創造tvN開台史上第二高戲劇收視率。現在觀眾質疑劇情品質前後落差太大，網路因此傳出陰謀論，質疑「淚之女王」可能是14年前完成的老劇本。

但事實上這部作品確實是編劇近年才寫的，14年前編劇註冊的是另一部「逆轉女王」，被網友以訛傳訛誤會為是更名後的「淚之女王」。

另外還有大結局可能會重新拍攝的說法，但相關訊息皆未獲官方證實。只能說觀眾對劇集期待過高，不忍心見到偶像演技被劇本辜負。此外，入戲太深的觀眾紛紛許願要金秀賢和金智媛「在一起」，至今不放棄他們可能已經假戲真做的猜測。

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