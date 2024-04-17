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被迫「露私處拍片」埋陰影 水原希子推全裸寫真吐心聲

記者杜沛學／台北即時報導
水原希子現在更知道自己想要什麼。(VOGUE提供)
水原希子現在更知道自己想要什麼。(VOGUE提供)

美韓混血的日本模特兒水原希子在2021年時，推出兩個對她近幾年影響頗大的作品，寫真書「夢のきDream Blue」及Netflix電影「彼女」，接受時尚雜誌「VOGUE」訪問時，有感表示：「健康的裸露不應該如此晦澀。」

「夢のきDream Blue」中，水原希子在大自然中脂粉未施、一絲不掛，她說：「這本攝影書收到很多國內外好的反饋，只是很可惜疫情期間我們無法到全亞洲宣傳。我真的想改變人們對裸體的看法，特別是在日本，很多人認為裸體就等於色情，但並非如此，我們是裸體出生，這是我想用這本書表達的，很多人透過這本攝影書理解了我想要說的事情，讓我感到很開心。」

33歲的水原希子分享，20多歲的時候非常努力想知道自己是否適合演戲，嘗試了很多不同類型的角色，即使對某些角色不是很感興趣，仍當作是一種體驗，「但我現在不會再這樣做了」。「對我來說，雖然拍電影是一份工作，但它並不只是一份工作，而是自我的產出。我想和信任的人一起合作，當然我也想挑戰自己，但我不想參與任何讓我感到沮喪的作品」。

令她感到沮喪的作品，就是「彼女」。當時因水原希子挺身直言，爆料被迫裸露私處演出，在日本掀起#MeToo運動。此事件依舊是她心中很難抹滅的傷疤，她至今還是沒有辦法看「彼女」，也還是會對之前的遭遇感到難受。

水原希子繼續提到：「這件事情讓我有了很大改變。20幾歲的時候我沒辦法說不，但30多歲時，如果我感到不舒服，說不要是可以的。我也希望所有女生遇到類似事件時，都要懂得說不。」

雖然#MeToo事件在水原希子心中留下陰影，但她也努力不讓未來的影視工作受到影響。隨遇而安是她當下的人生狀態，「我知道自己想要什麼，不想要什麼，所以我比以前感覺更好。我認為相信你的直覺，聽從你內心的聲音非常重要，儘量享受生活，滿足於你現在擁有的一切。無論你對什麼感到好奇都應該去做，因為生命只有一次」。

水原希子現在不想參與任何讓自己感到沮喪的作品。(VOGUE提供)
水原希子現在不想參與任何讓自己感到沮喪的作品。(VOGUE提供)
水原希子認為，健康的裸露不應該晦澀。(VOGUE提供)
水原希子認為，健康的裸露不應該晦澀。(VOGUE提供)

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