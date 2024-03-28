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李英愛53歲照樣飄仙氣 醫解答「這樣做」抓住青春

記者李姿瑩／台北即時報導
李英愛氣質和氣場無人能及。（新華社）
李英愛氣質和氣場無人能及。（新華社）

53歲的李英愛日前接下「醫女大長今」，準備相隔20年再扮大長今。粉絲既期待又怕受傷害，除了不知道劇情是否能像「大長今」一樣精彩，更擔心20年後的李英愛會不會變成「老長今」。不過這位「氧氣美女」果然沒讓粉絲失望，李英愛近日出席在香港舉行的「第17屆亞洲電影大獎」時，不僅榮獲「卓越亞洲電影人大獎」，更以一襲仙氣飄飄的粉紅色花朵紗裙踏上紅毯，拿下「最佳穿搭大獎」，凍齡顏值再加上出眾氣質，堪稱「全場最美」。

隨著全球走向高齡化，許多人小時候就喜愛的大明星也到了熟齡的階段，20年前風靡全亞洲的韓劇「大長今」，最近又在電視台重播，而且依舊受到觀眾喜愛。當年青春無敵的李英愛，過了20多年，依舊充滿仙氣，不論是膚質或身材要抵擋歲月的壓力並不容易。

之前「功夫皇帝」李連杰被媒體形容是「斷崖式衰老」，同樣身為武打明星的成龍，69歲難掩歲月痕跡，臉上皺紋清晰可見，明顯能感受到「歲月不饒人」。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，雖然身份證上的年齡無法改變，但視覺上的年齡還是能夠努力去修正。即使只是一般的退休族也可以更愛自己，讓自己看起來更有精神和活力，因此這幾年，熟齡族的整形非常熱門。

邱浚彥指出，臉部隨著年齡老化，膠原蛋白開始流失，造成臉皮鬆弛、眼皮下垂和眼眶凹陷，這就是所謂的「眼尾外側下垂」。上半臉的皮膚鬆弛來自於前額的皮膚鬆弛，及眼周的皮膚鬆弛，前額的皮膚鬆弛可以藉由「前額五爪拉皮」，來拉開因鬆弛擠壓變窄的眼眉距，除了可以達到拉提的作用外，也可以改善額頭的靜態紋路，但是眼尾外側的鬆弛下垂，就得藉由「切眉」，將鬆弛的皮膚從眉毛下緣切除，才可以改善眼尾下垂的問題，讓原本漂亮的雙眼皮再現。

無論是大明星還是一般民眾，都沒辦法抵抗老化，尤其在高清鏡頭下，所有瑕疵無所遁形。邱浚彥說：「隨著年紀增加，眼睛周圍會出現脂肪，並受到地心引力的影響，在眼睛下方形成浮凸的外觀，一旦出現眼袋跟淚溝，面容看起來會比同年紀友人還要年老、憔悴無神，眼袋手術除了可以解決眼袋問題，還能利用眼袋脂肪往下移位將淚溝填平，填補淚溝之後會使下眼眶更加飽滿，不但原本的眼袋不見了、解決了淚溝的問題，用自體脂肪填補還可免去需要一直補打填充物的困擾，可以說是一舉兩得。」

邱浚彥解釋，無論是哪一種眼袋類型，都可以透過眼袋手術來改善，中老年族群、眼周肌膚嚴重鬆弛者，建議可合併眼下修皮，「眼袋內開手術」適合年輕族群、眼袋症狀輕微或皮膚未嚴重鬆弛者。五爪鉤則適用於上半臉，可改善額頭的皺紋、魚尾紋及下垂的眉毛、雙眉恢復至年輕時眉骨上方的正常位置，眼皮鬆弛導致內雙的雙眼皮，也能回到原本的模樣，通常術後效果可維持三、四年以上，如果患者術後積極配合不熬夜、不酗酒、不抽菸、好好防曬和做好皮膚保養，妥善照顧效果可達數年。

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