Kpop名曲製造機殞落 新沙洞老虎在家身亡

新沙洞老虎驚傳死訊。(美聯社)

南韓 知名音樂製作人「新沙洞老虎」驚傳在家身亡，享年40歲。韓媒「SPOTV」報導，新沙洞老虎的朋友因為找不到他，直接到他家找人，竟發現他已經斷氣，連忙報警求助。韓網有人挖出新沙洞老虎在2018年爆出背負17億韓元債務，瘋猜他是因經濟問題走上絕路。

韓聯社報導，首爾江南警察署證實這項死訊，但拒絕透露遺體被發現的時間及場所，僅表示目前未發現犯罪可能性。

1983年生的新沙洞老虎本名李浩楊，作詞、作曲能力廣受肯定，也是南韓知名音樂製作人，女團T-ara「Roly Poly」、Apink「No No No」、「Remember」、EXID「Up＆Down」等名曲都出自他手，韓流樂迷都對他不陌生。

少年時期的新沙洞老虎懷抱歌手夢，約四年的時間到處參與甄選，最後在2004年進入地下嘻哈品牌，展開作曲生涯，接連為BEAST、4Minute、T-ara等韓流代表性偶像團體寫出多首膾炙人口歌曲，成為南韓樂壇頂尖音樂製作人之一，光每年版權費就達到上億韓元，並積極參演多種廣告、電視、廣播節目。

不過，新沙洞老虎在2017年吐露經濟困難，他因事業債務、無法取回借給其他企業的資金等因素，向法院申請清算，最終接受以10年時間償還7成債務的方案。

他在此後仍投身音樂事業，旗下女團TRI.BE包含兩名台灣成員，20日剛發表以新沙洞老虎製作的新歌回歸，新沙洞老虎也在21日透過社群媒體 分享TRI.BE新歌相關消息，但新歌活動因突發憾事宣布延期。

新沙洞老虎40歲正值壯年，卻突然離開人世。警方還在進一步了解死亡原因，歌迷們對此皆相當錯愕。