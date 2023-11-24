酒店女自導自演？GD、李善均涉毒案大反轉

GD連續三次驗毒都是陰性。(取材自Insatgram)

韓星G-Dragon和李善均捲入吸毒案出現反轉！兩人近日多次檢測 結果出爐都是陰性，警方被網友質疑亂抓人，還一度隱匿結果延遲公布，如今韓第一大狗仔媒體「Dispatch」也出手了，報導指出一切都是指控兩人涉毒的酒店領班自導自演。

Dispatch報導，該領班K有至少五項跟吸毒有關的前科，她是圈內出名的癮君子，也非常擅長說謊，這次鬧出這麼大風波，可說是她一手掀起的獨角戲，起因是8月K和好姐妹L吸毒時，被L的前男友S發現打算舉報，K表示願意給對方韓幣1000萬（約7765美元）封口，於是四處找人敲詐勒索。

S沒理會，9月12日向仁川警方舉報K吸毒，K同月14日發訊息給李善均，表示自己的智慧型手表被駭客入侵，兩人的對話和語音都被掌握，要李善均付韓幣3億（約2.3萬美元）解決此事，李善均拒絕和她對話，請當初介紹他到酒店的企業家居中協調，最後還是付了3億給K。

而李善均和GD會捲入所謂的染毒案，是因為K在10月18日被捕後，警方查閱她手機，發現和李善均的訊息、通話，於是就把李善均列入調查對象。GD則是因去年去過K所在的就店，K偷拍下GD上廁所的影片，並傳給朋友炫耀「GD今天來找我」，警方就憑此懷疑GD涉毒。