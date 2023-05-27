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8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘

記者陳建嘉╱綜合報導
南韓影帝宋康昊主演最新黑色喜劇「蜘蛛窩」(暫譯)坎城首映獲驚人好評。（Getty Images）
南韓影帝宋康昊主演最新黑色喜劇「蜘蛛窩」(暫譯)坎城首映獲驚人好評。（Getty Images）

南韓影帝宋康昊主演最新黑色喜劇「蜘蛛窩」（暫譯），受邀在坎城影展首映，該片不僅是宋康昊第八次受邀參加，宋康昊去年才在坎城影展以「嬰兒轉運站」拿下影帝，影展總監泰瑞弗雷莫現身首映典禮，還向宋康昊告白「你提高了影展的質量，坎城就是你的家」。

「蜘蛛窩」是宋康昊與名導金知雲五度合作的新片，先前兩人合作動作片「神偷．獵人．斷指客」也曾在坎城首映，主要演員走上紅毯時，全場掌聲熱烈，電影結束後，觀眾們更是一邊呼喊金知雲導演的名字，一邊鼓掌歡呼，足足12分鐘。

是枝裕和導演、西島秀俊也特別出席觀影，是枝裕和盛讚多年老友宋康昊的喜劇表現很完美，「他的角色雖然完全沒有笑過，但每次一出現，觀眾都會笑」。

除了宋康昊之外，主要演員包括「黑道律師文森佐」女星全余贇、林秀晶與鄭秀晶也共同亮相，三位美女一登場瞬間造成轟動。童顏女神林秀晶這回與宋康昊扮一對夫妻，至於出自偶像女團f(x)的鄭秀晶，則在片中飾演一名新生代演員，據悉有突破演出。

「蜘蛛窩」故事設定在1970年代，宋康昊飾演性格怪異的金導演，想重拍已殺青的電影結局，卻引來政府審查單位刁難，演員、製作團隊也無法理解導演的堅持，即便資金、拍片環境都極度惡劣，導演仍堅持要強行拍攝，發生一連串讓人哭笑不得的故事。

「蜘蛛窩」(暫譯)講述一個性格怪異的導演想重拍自己電影的結局，鬧出一連串荒謬笑料...
「蜘蛛窩」(暫譯)講述一個性格怪異的導演想重拍自己電影的結局，鬧出一連串荒謬笑料。(圖：車庫提供)

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