8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘

南韓影帝宋康昊主演最新黑色喜劇「蜘蛛窩」(暫譯)坎城首映獲驚人好評。（Getty Images）

南韓影帝宋康昊主演最新黑色喜劇「蜘蛛窩」（暫譯），受邀在坎城影展 首映，該片不僅是宋康昊第八次受邀參加，宋康昊去年才在坎城影展以「嬰兒轉運站」拿下影帝，影展總監泰瑞弗雷莫現身首映典禮，還向宋康昊告白「你提高了影展的質量，坎城就是你的家」。

「蜘蛛窩」是宋康昊與名導金知雲五度合作的新片，先前兩人合作動作片「神偷．獵人．斷指客」也曾在坎城首映，主要演員走上紅毯時，全場掌聲熱烈，電影 結束後，觀眾們更是一邊呼喊金知雲導演 的名字，一邊鼓掌歡呼，足足12分鐘。

是枝裕和導演、西島秀俊也特別出席觀影，是枝裕和盛讚多年老友宋康昊的喜劇表現很完美，「他的角色雖然完全沒有笑過，但每次一出現，觀眾都會笑」。

除了宋康昊之外，主要演員包括「黑道律師文森佐」女星全余贇、林秀晶與鄭秀晶也共同亮相，三位美女一登場瞬間造成轟動。童顏女神林秀晶這回與宋康昊扮一對夫妻，至於出自偶像女團f(x)的鄭秀晶，則在片中飾演一名新生代演員，據悉有突破演出。