還記得「末代武士」的她嗎？日本女星小雪隔12年再現長這樣

小雪時隔12年再次大銀幕主演電影「指尖上綻放的愛」。(圖:威視提供)

曾與湯姆克魯斯(Tom Cruise)演出好萊塢經典大片「末代武士」(The Last Samurai)並憑藉「幸福的三丁目」提名日本電影 學院獎影后的日本女星小雪、時隔12年再次大銀幕主演電影「指尖上綻放的愛」。現年46歲、與演員老公松山研一育有3個孩子的她，依然維持女神般的好氣色，推薦大家一同進戲院觀賞電影：「大家透過這部作品，能得到一些能量，或是藉著這部作品有了不同的思考的契機，我會很開心。」

小雪在片中真情飾演陪伴盲聾兒成長的母親福島令子，不僅只花一週就完美學習盲人點字機與指背點字，小雪笑說：「做夢都夢到我在點字」，更為了保留真實對劇本的感動，幾乎沒有試戲就直接拍開，哭戲來真的一次ok，連導演 松本准平都大讚演技驚人：「這是身為導演，真心要感謝的演技！」

「指尖上綻放的愛」真實改編自日本版的海倫凱勒，全世界第一位盲聾教授福島智與其母親的奇蹟故事，講述自幼失明、成年後又失聰的福島智，在母親與家人的愛護下將困難變成動力，一步步活出生命的希望。曾讀過護理學校同時又是三個孩子的媽，深受故事感動的小雪，在開拍前就進入角色，導演松本准平為了不破壞氣氛，真實捕捉她的情感，小雪幾乎沒有經過試戲就直接進入正式拍攝，許多考驗演技的哭戲更是拍一次就完成，片中飾演母親福島令子，面對命運無情在兒子身上接二連三的打擊，瀕臨崩潰卻又要重拾內心鼓舞全家人，小雪提及：「像這樣的哭戲，我大概只演得出一次。」導演也大讚小雪演技驚人：「不是假的眼淚，因為是真的哭了，純粹的在心中引起迴響。這是身為電影導演，真心要感謝的演技！」