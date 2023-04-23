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李昇基婚後人氣跌 演唱會門票疑滯銷

​​娛樂新聞組／綜合報導​
李昇基婚後舉辦的演唱會，疑出現滯銷情況。（取材自Instagram）
李昇基婚後舉辦的演唱會，疑出現滯銷情況。（取材自Instagram）

韓星李昇基自2004年出道以來一向人氣很高，是南韓少數歌影視發展都順遂的藝人。可是自他與李多寅認愛後，因女方家族涉醜聞而形象大跌，婚後舉辦的演唱會更疑出現滯銷情況，人氣和好感度似乎暴跌不少。

香港01報導，李昇基將於下月舉行個人演唱會「The Dreamer's Dream-Chapter 2」，除了南韓首爾場，他亦會到訪日本和台北等地開唱。首爾四場演唱會日前開始發售，但就有韓媒發現每場都平均尚有30餘張門票未售出。報道指李昇基每場演唱會安排了477個座位，開售兩星期過去，四場總計有141張門票未賣出。經記者再查證後，發現其後所有演唱會門票已全部售罄。

有網民表示李昇基10年前曾於奧林匹克公園舉行個人演唱會，當時首爾場1.5萬張門票迅速售罄外，釜山場的4000張座位也是全部完售。對比之下這次卻花了兩周才將不足2000張門票售完，看出李昇基人氣明顯的下跌。

李昇基與李多寅由認愛到結婚都充滿反對聲音，大眾不滿女方一家的經濟犯背景，因而不看好二人的婚姻。李昇基婚後更曾為老婆在IG發聲，與傳媒開罵，形象再一度大跌。 

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