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有村架純「月之圓缺」演人妻 挑戰禁忌不倫戀

記者陳建嘉／綜合報導
有村架純突破演出尺度，挑戰禁忌不倫之戀。（圖：采昌提供）
有村架純突破演出尺度，挑戰禁忌不倫之戀。（圖：采昌提供）

榮獲日本奧斯卡11項優秀大獎肯定的直木賞小說改編電影「月之圓缺」，為「解憂雜貨店」廣木隆一的全新導演力作，並集結大泉洋、有村架純、目黑蓮、柴崎幸等人演出，有村架純更在片中化身氣質人妻，並挑戰自己的演出尺度，與目黑蓮飾演的大學生發生禁忌不倫之戀。

「國民女神」有村架純繼「閃爍的愛情」、「夏美的螢火蟲」之後，第三度與廣木隆一導演合作「月之圓缺」，就在選角階段被指定為本片的關鍵人物「琉璃」。片中，她為了躲避充滿言語貶低、肢體暴力的婚姻關係，與飾演大學生「三角哲彥」的目黑蓮意外相遇，並在多次的巧合偶遇下拉近距離，讓即使有人妻身分的她，情不自禁決定跟對方展開這段不被允許的禁忌愛戀。

面對要演出身處抑鬱環境又情緒複雜的角色形象，有村架純表示：「我認為這是非常困難的角色，閱讀原著時，覺得琉璃是個沒什麼情緒起伏的人物，好像看透一切而感到放棄。所以演出時，我覺得最好不要為每一幕賦予太多意義，以免變得太過陰鬱。」

尤其在片中面臨兩段感情關係，有村架純表示：「我很喜歡跟三角在一起時的氛圍，可以感受到純粹的治癒，同理來說，也讓我知道當我跟丈夫在一起時，面部表情會呈現出什麼樣的對比，這是很重要的事情。」

在「月之圓缺」擁有突破性演出的，除了有村架純，還有因為「大叔之愛」廣為觀眾所知的田中圭，他在片中飾演與有村架純結婚的老公，起初帶著愛關注女方，卻隨著故事推進逐漸黑化，成為句句嘲諷、瘋狂貶低，甚至暴力出手的「家暴渣男」，破格演出讓他被觀眾們罵翻，連演員自己都說：「很抱歉這麼殘忍。」

田中圭（左）在片中黑化，成為對有村架純家暴的渣男。（圖：采昌提供）
田中圭（左）在片中黑化，成為對有村架純家暴的渣男。（圖：采昌提供）

導演 家暴 奧斯卡

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