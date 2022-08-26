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V、Jennie 親密私照又被外流

記者梅衍儂／綜合報導
緋聞延燒不止，V（右）和Jennie私下自拍照疑流出。（取材自推特）
緋聞延燒不止，V（右）和Jennie私下自拍照疑流出。（取材自推特）

防彈少年團的成員V與韓人氣團體BLACKPINK成員Jennie的緋聞延燒不止，先前被粉絲直擊同遊濟州島，近日網路上又瘋傳一張V正在妝髮、Jennie對著鏡子自拍的照片，而雙方經紀公司都未對緋聞正面回應。如今推特上又有爆料者丟出新照片，照片中兩人站在疑似住處的門口鏡子前自拍，狀似親密，再度引起粉絲熱議。

V和Jennie緋聞不斷，日前疑似Jennie和V髮廊自拍照中，兩人都被遮去部分的臉，因此對於這張照片是否真的就是本人，網友激戰不斷，多數人認為照片可能是合成，比如女子手部的陰影不自然，加上網友發現這張照片，應該是6月24日V從首爾飛去巴黎前的妝髮，照片中疑似Jennie的人是黑髮，但真正的Jennie 6月23日現身南韓機場時的是棕髮，應該不太可能一夕之間染成黑色。

不過，V 23日飛往紐約工作，而Jennie隔一天也隨大隊BLACKPINK到紐約宣傳新專輯，兩人同時在紐約工作，被傳出可能會在空檔時間約會。BLACKPINK經紀公司YG娛樂23日罕見發表聲明回應，表示BLACKPINK在美國行程緊湊，言下之意Jennie沒時間約會。

而雙方經紀公司曖昧模糊的態度，激起爆料者的勝負欲，如今推特上又出現新照片，這張照片的背景是先前V也自拍過的地方，因此不少網友認為可信度高，也有人認為，無論照片合成與否，都代表男女雙方身邊有人偷偷外流私下照片，要偶像小心身邊親友。

Jennie和V（圖）緋聞甚囂塵上。圖／摘自IG【作者：胡晉翔，日期：2022-...
Jennie和V（圖）緋聞甚囂塵上。圖／摘自IG【作者：胡晉翔，日期：2022-08-26，數位典藏序號：20220826000659462】
Jennie（圖）和V緋聞甚囂塵上。圖／摘自IG【作者：胡晉翔，日期：2022-...
Jennie（圖）和V緋聞甚囂塵上。圖／摘自IG【作者：胡晉翔，日期：2022-08-26，數位典藏序號：20220826000654726】

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