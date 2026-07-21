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孟耿如離婚黃子佼已離開台灣 乾媽說溜嘴「曝她現移居英國」

記者李姿瑩／即時報導
周丹薇是孟耿如的乾媽。（圖／台灣優質生命協會提供）
周丹薇是孟耿如的乾媽。（圖／台灣優質生命協會提供）

台灣資深藝人周丹薇20日到內湖三總出席「愛傳承關懷演唱會」，受訪時除了分享自身健康狀況，也談及乾女兒孟耿如近況。她透露，孟耿如目前人在英國，一切都很好，自己也計畫明年前往歐洲時順道探望對方。

周丹薇表示，雖然已有一段時間沒有和孟耿如見面，但彼此仍保持聯絡。談到上次見面時間，周丹薇回憶，應該已經是2024年自己舉辦個展時，「真的蠻久了。」她也預告，今年9月25日將舉辦第三次個人藝術展，持續投入藝術創作。

至於孟耿如在英國的生活，周丹薇表示，孟耿如一直都很喜歡藝術，而英國及歐洲擁有深厚的藝術文化底蘊，相信能帶給她許多養分，「英國、義大利等歐洲國家都是藝術發源的重要地方，我覺得她在那邊可以看到很多跟藝術有關的作品，是非常好的學習。」

周丹薇受訪時也透露，自己前一天到教會時不慎滑倒，因此今天無法穿高跟鞋出席活動，目前左腿、肩膀及手部仍有疼痛感。她藉此提醒民眾，走路切勿過於匆忙，尤其年長者若因跌倒造成骨折，可能需要長期臥床，後續影響相當嚴重，因此平時應做好防滑措施，降低跌倒風險。

此外，曾罹患紅斑性狼瘡的周丹薇表示，至今仍固定每3個月回診追蹤免疫系統狀況。她回憶發病時，全身關節與骨頭疼痛，臉上還長滿紅斑，又痛又癢，讓她一度不敢見人，甚至覺得「不如死了算了」。她認為，壓力、作息不正常及遺傳等因素都可能影響免疫系統，面對疾病最重要的是保持堅強意志力，以正向心態與病痛共處。

精華 FAQ

  • 周丹薇表示，孟耿如現在人在英國，整體生活狀況很好。她也提到，雖然兩人已有一段時間沒見面，但平常仍有保持聯絡，感情並未疏遠。

  • 她回憶，上次見到孟耿如大約是在2024年自己舉辦個展時，距今已經蠻久。周丹薇也說，若明年有機會前往歐洲，會順道去探望孟耿如。

  • 周丹薇提到自己前一天在教會不慎滑倒，左腿、肩膀和手部仍有疼痛，也提醒長者注意防滑。她同時表示自己長期追蹤紅斑性狼瘡，強調保持正向心態很重要。

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