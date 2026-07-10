觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎

華語科幻武俠電影「明月共此時」入圍第79屆盧卡諾影展主競賽。（圖／日映影像提供）

由新加坡 導演楊國瑞執導，台灣、新加坡共同製作的華語科幻武俠電影「明月共此時」（The House on the Moon），正式入圍第79屆盧卡諾影展主競賽單元（Concorso Internazionale），將於影展舉行世界首映，並角逐最高榮譽金豹獎（Pardo d'Oro）。此次入圍，也讓台灣與新加坡共同製作的華語電影再次登上世界A級影展主競賽舞台。

值得一提的是，導演楊國瑞首部劇情長片「好久不見」（Dreaming & Dying）曾於2023年榮獲盧卡諾影展「當代電影人競賽金豹獎」及「最佳首部長片獎」。今年，他再度攜新作「明月共此時」重返盧卡諾，首度入選最高榮譽主競賽單元。

導演楊國瑞表示：「『明月共此時』回到盧卡諾，就像命運讓星辰再次排列成我們期待的模樣。幾年前，完成這部電影對我而言，就像伸手摘月般遙不可及，但如今，我們真的實現了這個夢想。我由衷感謝每一位演員與幕後夥伴，願意陪伴我走過這段創作旅程，讓一個童年的想像成為銀幕上的真實。我們非常期待在盧卡諾與世界各地的觀眾相見，也希望這個來自華語電影的故事，能夠感動更多人。」

「明月共此時」融合科幻、武俠與愛情元素，以嫦娥、后羿及逢蒙的神話傳說為靈感，重新建構充滿未來想像的月球世界。故事描述神射手后羿為拯救逐漸衰亡的太陽踏上征途；留守月宮的嫦娥，在尋找后羿的旅程中，捲入一場關於愛情、犧牲與永生的命運抉擇，最終共同面對梟雄逢蒙對長生不老仙藥的覬覦，以及一場攸關天地命運的終極對決。

本片集結黃冠智、林詩安、張懷秋及李康生等共同演出，其中黃冠智與張懷秋皆首度挑戰古裝角色。首次挑戰古裝演出的黃冠智表示：「真的有一種穿越時空的感覺，尤其有很多文言文台詞，在理解和表達上都沒有那麼容易。」談到電影入圍主競賽，他說：「很榮幸、很開心能夠參與這部作品，希望大家都會喜歡。」

同樣首次演出古裝電影，於片中飾演梟雄逢蒙的張懷秋表示：「第一次拍古裝，讓我覺得特別新奇！自己的體態與身形，還有帶有文言文的台詞，對我來說都特別有挑戰性，而這個角色也讓我深深著迷。」對於電影入圍主競賽，他表示：「當然感覺很開心！覺得所有為了這部戲付出的工作夥伴們，都受到了肯定，非常感動！」

飾演嫦娥的新加坡演員林詩安表示：「『明月共此時』是我演藝生涯中最具代表性的作品之一。拍攝這部電影，就像經歷了一場最瘋狂的冒險，從刀劍對決到探索月球，每一天都充滿驚喜。我很開心知道這部作品即將在我一直夢想前往的盧卡諾影展世界首映，也要恭喜導演楊國瑞、所有劇組夥伴以及 Momo Film Co. 團隊，我非常期待與世界各地的觀眾分享這部作品。」

參與本片演出的金馬影帝李康生表示：「這次飾演月老，我得整個人懸浮在半空中。那場戲我整個人被繩子緊緊綁住，吊在半空中晃來晃去，其實痛得不得了，但還是得表現得輕鬆自在、談笑風生，那種反差感讓我印象非常深刻，也是這次拍攝最特別的體驗之一。」對於電影入圍盧卡諾影展主競賽，他表示：「能入圍盧卡諾主競賽，代表這部電影會被更多觀眾看見，這種感覺很踏實，也很開心。」

新加坡監製陳思恩表示：「八年來，我與導演楊國瑞合作了許多作品，『明月共此時』能夠入圍第79屆盧卡諾影展主競賽單元，對我們而言意義非凡，期待全球觀眾能夠在盧卡諾看見這部作品。」

台灣監製郭斯恒表示：「我一直希望透過實質的國際合製，讓華語電影開拓更大的市場，也讓更多台灣電影人才有機會走向世界。」