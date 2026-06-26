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林志玲閃辭風波後首露面 認了沮喪：要向光而行

記者廖福生／綜合報導
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林志玲對鏡頭送上愛心。（記者王聰賢／攝影）
林志玲對鏡頭送上愛心。（記者王聰賢／攝影）

「台灣第一名模」林志玲先前接任文化內容策進院（文策院）董事一職，但消息曝光9天後便宣布婉拒職位。她在風波後首度公開露面，出席居家品牌活動，一襲香檳金公主裙優雅現身，心情似乎未受影響，仍維持完美狀態。林志玲提到：「人生其實也經歷過很多風風雨雨，也有莫名感到沮喪的時刻。」但只要看到孩子愉悅的笑容，她就覺得是最大的幸福。

林志玲表示：「今天出門風雨特別大，人生其實也經歷過很多風風雨雨，包括生活中的壓力和挑戰，也有莫名感到沮喪的時刻。」此次品牌核心理念為「風雨之外，幸福之內」，恰巧與林志玲近期所經歷的輿論風波相互呼應。

向來以高EQ和正向形象深植人心的林志玲，現場分享自己面對人生陰雨的方式。她坦言：「不管是如何的風雨之後、黑暗之中，我們都要選擇向光而行；同時不要拿他人的錯誤來懲罰自己，一定要找到內心的那一道光。」

同時，她也分享對「家」的理解：「家不只是一扇窗，而是一個感覺。人最珍貴的是彼此陪伴，這才是幸福的時刻。不管外面有多麼充滿挑戰，回到家都會有滿滿的安心感，獲得力量再出發。」林志玲感嘆，最重要的是每個人在回到家時，都能找到後盾和避風港，「當你知道自己是被愛著的，就會有力量再出發，去對抗外界的風雨」。

最後，被問到如何用一句話定義幸福？林志玲認為幸福要靠自己的努力創造。她坦言升格當媽後，人生觀有了很大的改變，「過去總認為追逐夢想是人生最重要的事情，但現在的想法變得相當簡單，只要看到孩子愉悅的笑容，我覺得就是最大的幸福」。

林志玲與品牌吉祥物合影。（記者王聰賢／攝影）
林志玲與品牌吉祥物合影。（記者王聰賢／攝影）

林志玲永遠散發正能量。（記者王聰賢／攝影）
林志玲永遠散發正能量。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 她先前接任文化內容策進院董事一職，但消息曝光九天後就宣布婉拒職位，因此引發外界對她閃辭原因與後續反應的關注。

  • 林志玲表示人生難免有風風雨雨與沮喪時刻，但面對黑暗與壓力時，應選擇向光而行，也不要拿別人的錯誤懲罰自己。

  • 她認為家是能帶來安心感的避風港，回到家就能重新獲得力量；升格當媽後，對她而言，看到孩子愉悅的笑容就是最大的幸福。

林志玲

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