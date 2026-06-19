我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國列車追撞1死現場畫面曝光 目擊者以為恐攻爆炸、乘客滿身血

好市多新品草莓聖代 華人嘗鮮：甜度剛好又實惠

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙...
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

端午節來臨，不少名人紛紛在社群平台分享應景內容，台灣美魔女58歲的胡文英則再度展現個人特色，以親手打造的「粽葉時尚」吸引網友目光。她近日發布一段端午節主題影片，大膽運用粽葉當比基尼，結合創意與話題性，在網路上掀起熱烈討論。

胡文英透露，每年端午節都希望帶來不同驚喜，今年決定挑戰以粽葉作為服裝主要元素。從構思到製作耗費不少時間與心力，「粽葉狂飛、很難控制粽子葉方向、不斷的喬姿勢」，讓整體拍攝過程增添不少難度。

影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙，「包成這樣，不是為了迎合誰」，展現十足舞台魅力。影片她走了一小段台步，搭配自信神情喊著「這顆粽子，你們拆不起，也玩不起，懂嗎？」她也以幽默口吻替作品下註解，笑稱生活若不夠「粽」意，不妨來點辛辣創意，並祝福粉絲端午佳節平安順心。

面對網友熱議南部粽與北部粽之爭，胡文英更俏皮反問：「那我這款算什麼粽？」一句話成功掀起留言區討論。許多人留言大讚創意十足，認為將傳統節慶元素融入時尚概念相當有趣，也有人佩服她願意突破框架、持續帶給粉絲新鮮感，「這是魔女粽，凡人真的拆不起」、「應該是五星級粽子吧」、「魔女棕我只能欣賞」、「哇，竹葉這樣包不癢嗎？記得竹葉有纖維細毛會札札刺刺的。」

精華 FAQ

  • 她以「粽葉時尚」為主題，親手將粽葉做成比基尼與迷你裙，幾乎全裸入鏡，強調端午節應景又要有話題性，成功吸引大量關注。

  • 胡文英表示，從構思到製作都花了不少時間，拍攝時還要面對粽葉容易亂飛、方向難控制的問題，因此必須不斷調整姿勢，過程相當費工。

  • 許多網友認為創意十足，稱讚她把傳統節慶元素結合時尚很有趣，也有人留言笑稱是魔女粽、五星級粽子，甚至討論粽葉是否會刺癢。

端午節

上一則

王寶強變「狠傢伙」 攜手梁家輝、狄龍在紐約唐人街鬥狠

延伸閱讀

敢吃嗎？吉林女包「蛤蟆粽」 網友驚：屈原看了也害怕

敢吃嗎？吉林女包「蛤蟆粽」 網友驚：屈原看了也害怕
端午到營養師提醒粽子難消化 三高及腸胃弱族群注意食用份量

端午到營養師提醒粽子難消化 三高及腸胃弱族群注意食用份量
一顆南部粽

一顆南部粽
多吃2顆肉粽得走7.5小時 端午健康吃法曝光

多吃2顆肉粽得走7.5小時 端午健康吃法曝光

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

2026-06-14 11:18
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？