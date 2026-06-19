58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

端午節 來臨，不少名人紛紛在社群平台分享應景內容，台灣美魔女58歲的胡文英則再度展現個人特色，以親手打造的「粽葉時尚」吸引網友目光。她近日發布一段端午節主題影片，大膽運用粽葉當比基尼，結合創意與話題性，在網路上掀起熱烈討論。

胡文英透露，每年端午節都希望帶來不同驚喜，今年決定挑戰以粽葉作為服裝主要元素。從構思到製作耗費不少時間與心力，「粽葉狂飛、很難控制粽子葉方向、不斷的喬姿勢」，讓整體拍攝過程增添不少難度。

從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙，「包成這樣，不是為了迎合誰」，展現十足舞台魅力。影片她走了一小段台步，搭配自信神情喊著「這顆粽子，你們拆不起，也玩不起，懂嗎？」她也以幽默口吻替作品下註解，笑稱生活若不夠「粽」意，不妨來點辛辣創意，並祝福粉絲端午佳節平安順心。

面對網友熱議南部粽與北部粽之爭，胡文英更俏皮反問：「那我這款算什麼粽？」一句話成功掀起留言區討論。許多人留言大讚創意十足，認為將傳統節慶元素融入時尚概念相當有趣，也有人佩服她願意突破框架、持續帶給粉絲新鮮感，「這是魔女粽，凡人真的拆不起」、「應該是五星級粽子吧」、「魔女棕我只能欣賞」、「哇，竹葉這樣包不癢嗎？記得竹葉有纖維細毛會札札刺刺的。」