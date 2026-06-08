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聽聞傅子純驟逝 蘇晏霈當場腿軟淚崩：站在門口動不了

記者趙大智／綜合報導
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兵家綺（左）和傅子純（右）感情好。（取材自臉書）
兵家綺（左）和傅子純（右）感情好。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：46歲演員傅子純驚傳急性血癌病逝，震撼演藝圈與觀眾。
  • 重點二：蘇晏霈聞訊當場腿軟淚崩，痛失長年合作的最佳拍檔。
  • 重點三：多位同劇演員與民視星友發文悼念，並向傅妻致意陪伴。

以台劇「新兵日記」中楊海生一角深植人心的46歲演員傅子純，驚傳因急性血癌病逝，突如其來的噩耗震撼演藝圈。傅子純與圈外妻子結婚8年，生前才剛錄製完公視節目「哈！真相大白了」，該集節目也成為他最後的螢幕身影。

與他多次搭檔「螢幕CP」的蘇晏霈，下午收工回家聽聞噩耗當場愣住、雙腿發軟，淚崩表示：「我就站在門口動不了，真的不能接受。」她哽咽大讚傅子純是個溫暖貼心、看淡生死的優秀夥伴。憶及過往合作，蘇晏霈說他雖常自嘲「外強中乾」，但拍戲時總非常照顧人，如今痛失最佳拍檔，讓她悲痛萬分。

曾視傅子純為長壽劇啟蒙前輩的賴慧如，得知消息後情緒潰堤、痛哭失聲，隨即主動聯繫傅妻表達陪伴之意，坦言傅子純對她而言早已如同家人。而與他合作過「苦力」的黃文星、蔡昌憲，以及日前才同台錄影的陳德修，皆在社群平台表達震驚與不捨。

民視大家庭的星友們也陷入悲痛，兵家綺更在難以置信下直奔醫院，拍下加護病房外觀痛心寫道：「為什麼不能再堅持一下呢？姐會陪你走最後一段路。」曾飾演他父親的吳皓昇悲悼：「下輩子再做父子」；昔日「新兵」戰友阿龐、李興文，以及江俊翰、顏曉筠等人也紛紛發文，感謝他生前帶來的真誠與溫暖，盼他一路好走、不再有病痛。

蘇晏霈(右)和傅子純(左)多次合作。（圖／民視提供）
蘇晏霈(右)和傅子純(左)多次合作。（圖／民視提供）

精華 FAQ

  • 因為46歲的他驚傳罹患急性血癌病逝，消息來得非常突然，不僅讓親友難以接受，也震撼整個演藝圈與長期支持他的觀眾。

  • 蘇晏霈收工返家聽聞後立刻愣住，雙腿發軟、站在門口動不了，隨即淚崩表示無法接受，並稱他是溫暖貼心、照顧人的好夥伴。

  • 賴慧如痛哭失聲並聯繫傅妻表達陪伴之意，黃文星、蔡昌憲、陳德修等人也在社群震驚悼念，民視星友更紛紛發文祝他一路好走。

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