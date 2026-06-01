陶喆哭了…百場刷新生涯歷史 暖心告白喊「彼此勿忘」

陶喆浪漫地對觀眾發送愛心手勢。（圖／偉大文化提供）

歌手陶喆以「Soul Power II」巡演寫下生涯紀錄，合計百場在上海完美落幕，他昨晚在尾聲時感動掉淚，送上彩蛋歌曲「勿忘我」，用真摯歌聲送給這一路的幕前、幕後團隊同仁還有加入過演唱會的粉絲，他說：「散場不說離別，記得音樂常在。我們彼此，勿忘。」

他的巡演進行2年多，今年大幅升級鎖定大型戶外體育場，上月橫跨2周在上海虹口足球場舉辦6場，對他而言別具意義。因為他的爸爸陶大偉是在上海長大，他在最後一晚唱完經典作「普通朋友」後，感性地在台上道出對亡父的無盡感念，也感謝飛來上海、在台下全力挺他的媽媽以及愛妻Penny。

對於締造個人全新里程碑，陶喆打趣表示：「『Soul Power II』共100場，在此之前，其他所有演唱會加起來才72場。」在倒數的6場裝滿了愛與眼淚，他首場選唱樂手Terrence以及歌迷的許願作品「搖籃曲」，連自己都不敵滿滿感動眼眶泛淚；第5場則發生了溫馨逗趣的插曲，音樂總監在他唱到「我喜歡」一曲時，不小心彈錯了一個音，被陶喆調侃「要謙虛一點」，緩和了大家心中過於濃烈的不捨情緒。

陶喆的老婆Penny(前排左起)、媽媽王復蓉坐在台下同歡。（圖／偉大文化提供）