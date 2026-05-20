觀影說劇╱方志友吻別林哲熹 1987陷入三角虐戀

方志友在「再見1987」中飾演叛逆少女。（圖／公視台語台提供）

公視台語台年度浪漫史詩影集「再見1987」，由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明，另有兩位重量級南韓 女星演出，分別是韓劇 「7人的逃脫」女神李侑菲、「機智醫生生活」資深女星文熙景跨海助陣，共同演繹一段橫跨40餘年、以1940至1987年間台灣、日本 與南韓為背景的動人故事。劇中才華洋溢的青年們於1940年代相戀，卻無奈遭時代無情拆散，這份愛戀最終化為彼此後半生無法言說的深痛與祕密。

「再見1987」釋出首波預告，方志友飾演的叛逆少女「邱雪」深情凝望著林哲熹飾演的知識青年「李俊賢」，輕聲訴說著「平安回家」，隨後兩人的深情吻別令人動容。然而畫面一轉，李侑菲對林哲熹的溫柔回眸，似乎預示著這段三角關係將面臨更多波折；而禾浩辰在獄中悲慘受難的畫面，更為劇情埋下強烈的懸念。

預告尾聲，資深影后蘇明明以一句感性的獨白「40年矣」緩緩作結，伴隨著貫穿全片的台詞「答應我，你會來到我的夢裡」，深刻勾勒出橫跨台灣、日本及南韓近半世紀的壯闊歷史輪廓。「再見1987」首波主視覺海報也同步釋出，只見方志友、林哲熹不捨對望，女方更流下苦情的眼淚，讓人相當想要一窺故事究竟會如何發展。

該劇由「台北歌手」、「成功路上」金獎製作人陳南宏領軍，攜手曾獲金鐘肯定的「此時此刻」、「女孩上場」編導吳宗叡，以及「鏡子森林」導演李權洋共同打造，斥重金還原橫跨45年的時代氛圍。故事從1942年說起，性格叛逆的邱雪邂逅了帥氣雅痞的台大學霸李俊賢，兩人因反抗殖民政權的共同理念而相知相戀、步入婚姻。然而，大時代的動盪卻無情地將他們拆散，即便無力抵抗歷史的洪流，他們仍拚盡全力在亂世中安身立命。

「再見1987」細膩刻畫時代洪流下，一段段關於愛戀、理想與分離的故事，從1987年回望日治戰爭期、地下黨活動、警總查禁，乃至韓國「四一九」抗議李承晚政權的學運。在國界與年代的命運交織中，引領觀眾凝視個人如何在艱難的抉擇中，留下無可抹滅的時代傷痕。