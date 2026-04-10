「周處除三害」中國賣近億美元 股東控分紅未入帳 李烈發聲

阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在中國票房火熱。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

電影「周處除三害」在中國上映後創下約台幣30億元（約9431萬美元）票房，但近日卻爆出投資分紅爭議，有投資股東出面控訴票房分紅8成未入帳。對此，該片監製李烈也發出聲明回應。

李烈官方聲明完整內容：

電影「周處除三害」製作方及出品方針對中國票房分紅爭議之聯合聲明

鑒於近日電影「周處除三害」於中國上映後台灣未獲票房分紅之爭議，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方（合稱「聲明人」）在此正式發表聲明，以釐清相關事實。

電影「周處除三害」於2024年3月於中國上映，然而台灣製作方及出品方至今只收取到應收中國票房分紅之20%。該片海外與中國發行均由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司Distribution Workshop (BVI) Ltd.）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）先生負責。經查，中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄先生，然台灣方卻未獲交付。

「周處除三害」於2026年4月9日召開投資人會議，陳永雄先生原已允諾出席說明卻臨時缺席。為捍衛台灣出品方權益，聲明人在此嚴正呼籲陳永雄先生7日內主動出面說明並負責，否則聲明人擬共同提出告訴。

電影「周處除三害」製作方一種態度電影股份有限公司及出品方 聯合聲明