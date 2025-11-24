柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

柯煒林出席電影「大濛」慶功宴。（記者林士傑／攝影）

台灣演員柯煒林以電影「大濛」中的車伕「趙公道」角逐金馬62最佳男主角，最終與張震 進入最後1輪PK落敗，以1票之差飲恨。典禮過後，柯煒林出席慶功宴幽默表示：「每次都跟我說是第2名，那告訴我這次誰沒投給我。」坦言有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎就已經很開心，直呼：「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場。」

由導演陳玉勳執導，電影「大濛」入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳劇情片、最佳原創劇本、最佳美術、最佳造型設計等4獎項，加上觀眾票選最佳影片獎，是本屆金馬大贏家。慶功宴上，導演李安、李屏賓與陳玉勳、柯煒林、方郁婷、9m88受訪，4年前柯煒林以電影「濁水漂流」入圍金馬男配角獎，如今再闖金馬殿堂，他感性分享當年惜別晚會，獨自看著眾人開心，而今因有在台拍片機緣，和許多電影人相識，他說：「突然間我變成其中的一分子，有點受寵若驚的感覺。」

柯煒林言談幽默，圈粉無數，還有粉絲誇他是JYP和許光漢 的綜合體，他聞言直呼：「有看到網友留言，很自豪，所以我的演技寬度是滿寬的。」聽聞導演陳玉勳私下多次誇讚，柯煒林笑說：「請他在我面前多講一下。」陳玉勳立刻稱讚：「你很棒。」

李安透露陳玉勳曾在「1993電影年」活動中接受過自己的指導，當過「一日學生」，他感嘆現今拍片環境困難，看到陳玉勳憑「大濛」成為金馬大贏家，打趣說：「發現不聽老師的話，好像都很有出息！」也誇演員表現令人驚豔。