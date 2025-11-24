我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯煒林出席電影「大濛」慶功宴。（記者林士傑／攝影）
柯煒林出席電影「大濛」慶功宴。（記者林士傑／攝影）

台灣演員柯煒林以電影「大濛」中的車伕「趙公道」角逐金馬62最佳男主角，最終與張震進入最後1輪PK落敗，以1票之差飲恨。典禮過後，柯煒林出席慶功宴幽默表示：「每次都跟我說是第2名，那告訴我這次誰沒投給我。」坦言有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎就已經很開心，直呼：「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場。」

由導演陳玉勳執導，電影「大濛」入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳劇情片、最佳原創劇本、最佳美術、最佳造型設計等4獎項，加上觀眾票選最佳影片獎，是本屆金馬大贏家。慶功宴上，導演李安、李屏賓與陳玉勳、柯煒林、方郁婷、9m88受訪，4年前柯煒林以電影「濁水漂流」入圍金馬男配角獎，如今再闖金馬殿堂，他感性分享當年惜別晚會，獨自看著眾人開心，而今因有在台拍片機緣，和許多電影人相識，他說：「突然間我變成其中的一分子，有點受寵若驚的感覺。」

柯煒林言談幽默，圈粉無數，還有粉絲誇他是JYP和許光漢的綜合體，他聞言直呼：「有看到網友留言，很自豪，所以我的演技寬度是滿寬的。」聽聞導演陳玉勳私下多次誇讚，柯煒林笑說：「請他在我面前多講一下。」陳玉勳立刻稱讚：「你很棒。」

李安透露陳玉勳曾在「1993電影年」活動中接受過自己的指導，當過「一日學生」，他感嘆現今拍片環境困難，看到陳玉勳憑「大濛」成為金馬大贏家，打趣說：「發現不聽老師的話，好像都很有出息！」也誇演員表現令人驚豔。

張震 許光漢

上一則

劉嘉玲夫婦同框邱淑貞 豪門婚宴來了半個演藝圈

下一則

霍思燕變胖了 網：飄李湘貴婦味 充滿幸福感

延伸閱讀

范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」
金馬獎／評選戰況激烈 導演等7大獎皆險勝1票

金馬獎／評選戰況激烈 導演等7大獎皆險勝1票
金馬獎／范冰冰封后 張震2度奪影帝 最佳導演李駿碩

金馬獎／范冰冰封后 張震2度奪影帝 最佳導演李駿碩

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台