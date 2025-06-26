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哈林不爽烏龍死訊 自曝固定健檢 怒斥造謠

記者林怡秀╱綜合報導
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哈林(左四)新節目，邀來周予天(左起)、彭小刀、卜學亮、文姿云、游宇潼來挑戰。（圖／公視提供）
哈林(左四)新節目，邀來周予天(左起)、彭小刀、卜學亮、文姿云、游宇潼來挑戰。（圖／公視提供）

由哈林（庾澄慶）主持的公視全新查核型綜藝節目「哈！真相大白了」，舉辦上檔記者會，哈林2年前曾傳出心臟病發身亡的烏龍死訊，哈林承認當時確實有點不爽，但造謠的頻道在海外，就算提告也是徒勞無功，他表示目前都會固定健檢，健康狀況無虞。

63歲的哈林暌違11年重返棚內主持節目，談到和自己有關的網路流言，他2014年在榮總動心臟手術，當時傳出他病情嚴重，需要裝支架，經紀人澄清哈林是因為長期胸悶，才會到醫院進行精密檢查，後來診斷出是心律不整，經電燒治療後已無大礙，哈林說：「我那時候是有去做心臟的一些調整啦，但說什麼動手術裝支架，是真的沒有這件事。」

他目前都會定期健檢，指數也都正常，還是有很多地方需要特別注意，「哪些地方就不足為外人所道，這叫做隱私」，他認為多年前的心臟裝支架謠言還算有點根據，但2年前的烏龍死訊真的太誇張，「我覺得這有點不道德，這種新聞就是無中生有，有點太過頭了」，他痛批這樣的造謠網站是「用最聳動的手法做最廉價的銷售」，他曾動念提告，不過頻道在海外架設，根本拿對方沒輒。

他也深刻體認到健康的重要，長年維持體重69公斤(151.8磅)、體脂肪19、內臟脂肪數值9的標準數字，除了飲食控制，戒掉吃甜點，也會騎車訓練肌力，但畢竟年紀到了，體力上不能逞強，凡事量力而為即可。

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