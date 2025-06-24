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「玉女掌門人」楊采妮現身北影 將頒百萬首獎

記者李姿瑩／綜合報導
楊采妮（圖）將和香港導演張之亮一起揭曉百萬首獎得主。（圖／台北電影節提供）
楊采妮（圖）將和香港導演張之亮一起揭曉百萬首獎得主。（圖／台北電影節提供）

第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日在台北中山堂舉行，第二波頒獎嘉賓名單曝光，七組頒獎嘉賓橫跨影視、音樂、評論與技術領域，象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與楊采妮共同揭曉。

楊采妮和導演張之亮曾合作電影「自梳」，經典組合將於北影舞台重聚。此外，楊采妮亦曾執導電影「聖誕玫瑰」，該片由張之亮擔任監製，兩人延續多年來的創作緣分，同台頒獎別具意義。

柯震東將與春風搭檔頒獎。（圖／台北電影節提供）
柯震東將與春風搭檔頒獎。（圖／台北電影節提供）

本屆「卓越貢獻獎」將頒發給長年深耕影評領域的張昌彥，並由同為資深影評人、亦曾獲此殊榮的黃建業擔任頒獎人。以「白衣蒼狗」入圍最佳男配角的春風，將與柯震東搭檔揭曉聲音設計與最佳新演員；柯佳嬿與金曲歌后蔡健雅則將攜手公布最佳配樂與最佳男配角；林辰唏與程予希將聯手頒發最佳剪輯與最佳紀錄片。

最佳視覺效果與最佳攝影將由今年的「非常演員」劉奕兒與蔡凡熙共同揭曉；去年以「周處除三害」獲得最佳男配角的李李仁，則將與本屆「非常演員」鍾欣凌一同登台，頒發傑出技術與最佳女配角。導演馬志翔將與以「小雁與吳愛麗」入圍最佳女主角的夏于喬一同揭曉最佳編劇獎；最佳男主角則由北影影帝王柏傑與傅孟柏聯袂頒發。

今年主辦單位特地邀請于子育擔任表演嘉賓，睽違多年再度於典禮舞台開口演唱。她特別選唱三部女性主題電影的代表歌曲，並結合逾30部描繪女性經驗的影像片段，帶來一場視覺與聽覺交織的動人演出。

柯佳嬿 香港

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