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hito流行音樂獎／Energy奪5獎最大贏家 丁噹露美胸曲線

記者林士傑／綜合報導
蕭秉治(左二)、丁噹(中)與Energy在「2025 hito流行音樂獎」大有斬獲。(圖／相信音樂提供)
蕭秉治(左二)、丁噹(中)與Energy在「2025 hito流行音樂獎」大有斬獲。(圖／相信音樂提供)

去年回歸的台灣男團Energy風光拿下金曲獎門票，近日在「2025 hito流行音樂獎」又抱回五項大獎，成為典禮最大贏家。團員坤達因節目錄影工作缺席，Toro為了陪伴重病的親戚，直至最後一刻才趕到小巨蛋上台演出，牛奶表示：「Toro演出後會立即返回醫院，陪伴久病家人走最後的旅程。」

Energy的夯歌「星期五晚上」去年席捲全台，共奪得2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍、2024 hito年度十大華語歌曲、hito團體、hito進榜最久歌手還有hito冠軍王。典禮當天除了帶來神曲「星期五晚上」，Energy也演唱「Come On」、「馬上去」，掀起一波波高潮。

同門的丁噹精選OST串燒「我愛他」、「手掌心」，並再度邀請陳華合唱拿下hito對唱歌曲的「致遠道而來的我們」，她說為了性感造型，整天只吃了早餐「所以我一直吸氣，還撐得住」。她預告11月小巨蛋演唱會尺度更大，很滿意美胸曲線，也向唐綺陽提出嘉賓邀約。

蕭秉治則拿下Hit Fm聽眾最愛創作歌手、2024 hito年度十大華語歌曲，兩個月後要登上高雄巨蛋，會不會重現告白女友的感動環節？他說女友會在場，可是上次小巨蛋是她的極限，絕對不可能在演唱會求婚，更透露女友想要低調登記就好，至於時間？他說媽媽去算過命，28歲、40歲是事業巔峰，28歲是MP魔幻力量的第一次小巨蛋，因此格外期待40歲的大運「女友再等一下」。

牛奶

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