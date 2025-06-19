憂鬱纏身14年 蔡健雅不想談戀愛 考慮當仙姑

蔡健雅向宇宙下訂單，圓夢製作戲劇配樂。（圖／亞神音樂提供）

首次嘗試為戲劇配樂，蔡健雅就憑藉著「不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯」入圍今年第36屆金曲獎最佳華語女歌手，對於有望繼續創新紀錄拿到第5次歌后，蔡健雅謙虛說：「我覺得大家太注重數字了，對我而言，比較難能可貴的是評審讓我以戲劇原聲帶入圍這個項目。」

蔡健雅日前舉辦金曲入圍媒體見面會，暢聊心情與近況，她練習體操將近2年，如今倒立、後空翻等動作都已難不倒她，甚至想參加下一屆世壯運。

為什麼練體操？蔡健雅坦言深受憂鬱影響，最嚴重時讓她「不期待呼吸」，「我當然想活下去，但是起床那刻沒辦法吸到空氣，更別提影響唱歌了」，憂鬱纏身至今14年，她說：「該找的都有找，唯一不做的就是吃藥，我覺得活到這階段領悟到很多，宇宙讓你透過生病找到答案，我經歷很多不同的階段，就為了要去探索每個層次的自己」，現在她學會與憂鬱共存。

至於憂鬱源頭，她不願分享細節，笑說：「我知道那是什麼，但是是很私密的故事，我不要世界知道。」而這些折磨，沒有任何的方式能獲得改善，「戀愛沒有救贖我，它反而會影響戀愛，我慢慢剖析在成長過程中發生很多事情，它會影響我談感情面對人的態度」。

她前陣子健檢，坦言「有些要擔心的」，但她保留給自己，笑說：「我還在，不要擔心！」年過50，她覺得自己離欲望很遠了，也不想談戀愛，「我好像應該要去當仙姑」，單身好幾年的她，面對外界好奇為何不找男友，反問：「單身不好嗎？」細數自己該談的戀愛都談過，「各式各樣的都談過，姐弟戀也有啊」，呼籲單身女子，「在你可以選擇的狀態下，不需要因為沒有談戀愛而覺得自己少了什麼」。