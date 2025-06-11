五月天大巨蛋巡演傳邀F4合體 經紀公司回應

Energy因擔任五月天演唱會嘉賓重新翻紅。（圖／相信音樂提供）

五月天 2年前成功推動Energy復團翻身，「16蹲」紅遍亞洲商機滿滿，日前傳出所屬相信音樂將比照相同模式，讓F4再次合體，在明年舉辦25周年演唱會。如今最新消息爆出，如無意外，五月天「回到那一天」世界巡演7月12日大巨蛋最終場，神秘嘉賓將邀請F4，粉絲想看4人合體，也許不必痴等明年。對此五月天所屬相信音樂回應「不知道」。

2年前五月天也是在高雄世運主場館最後一天，邀請Energy合體，當時保密到家，Toro、坤達、書偉、牛奶 、阿弟一合體簡直嗨翻，五月天還裝吃醋開玩笑：「我們剛在幫你們熱身。」此後Energy暴紅一發不可收拾，至今聲勢未減。

五月天跟F4在2000年初期在華人 娛樂圈都十分火紅，言承旭在節目中提到欣賞五月天的音樂，尤其「溫柔」是心情低潮時的安慰。2012年五月天「諾亞方舟」演唱會，言承旭擔任神秘嘉賓，當晚他獻唱「好不好」，阿信則搞笑問：「我可以加入F4嗎？」2001年因柴智屏偶像劇成軍的F4，如今言承旭48歲、周渝民（仔仔）44歲、朱孝天和吳建豪都46歲，加起來184歲仍有相當號召力。自從2009年解散後，4人也只有2次正式合體，其餘多是各自在陸綜重逢，但看得出當年血氣方剛的男子，經過歲月洗禮，已變得柔軟。