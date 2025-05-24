我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

修杰楷問8歲Bo妞夢想 秒答「不想當演員」原因曝光

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
修杰楷（左）和賈靜雯曬恩愛。（修Time提供）
修杰楷（左）和賈靜雯曬恩愛。（修Time提供）

修杰楷YouTube頻道「修TIME」，日前邀請老婆賈靜雯同框，夫妻真實逗趣的互動，點閱率飆破140萬，近日他曝光一段與8歲愛女Bo妞的親子對話，內容溫馨，意外揭露Bo妞未來不想像父母一樣當演員，原因曝光後，令網友大呼：「太成熟了！」、「超懂事」。

修杰楷與賈靜雯生了2個女兒咘咘及Bo妞，夫妻倆忙於演藝工作之餘，重心都放在陪伴孩子成長，關心學校課業，影片中，修杰楷得知Bo妞在話劇社要演出「蛇」的角色，藉機問孩子對演戲是否有興趣，沒想到Bo妞直言「不想當演員」，理由是「演員太辛苦了」，顯見將父母為工作奔波忙碌看在眼裡，也能體會父母的辛勞。

在父女一問一答中，修杰楷不忘提醒女兒吃飯，一邊聊著天，說到未來夢想，Bo妞表達想成為「像BLACKPINK一樣的女團成員」，並透露平時有認真練習唱歌與跳舞，希望有朝一日能和BLACKPINK、火星人布魯諾（Bruno Mars）同台演出，修杰楷轉而問：「那妳願意教我跳舞嗎？」沒想到Bo妞立刻拒絕，還加碼吐槽：「你跳舞不好看，你都亂跳。」讓修杰楷當場傻眼，苦笑：「應該不是舞技不夠，是她標準太高吧！」父女間逗趣互動也網友笑翻。

修杰楷曬出和女兒的對話。（取材自IG）
修杰楷曬出和女兒的對話。（取材自IG）

BLACKPINK 火星 親子

上一則

坎城影展／得獎名單出爐舒淇擦肩影后 新科影后僅23歲

延伸閱讀

五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」

五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」
長島華人夫婦失蹤 警不排除任何可能

長島華人夫婦失蹤 警不排除任何可能
人生又一章

人生又一章
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了