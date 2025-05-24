修杰楷問8歲Bo妞夢想 秒答「不想當演員」原因曝光

修杰楷（左）和賈靜雯曬恩愛。（修Time提供）

修杰楷YouTube頻道「修TIME」，日前邀請老婆賈靜雯同框，夫妻真實逗趣的互動，點閱率飆破140萬，近日他曝光一段與8歲愛女Bo妞的親子 對話，內容溫馨，意外揭露Bo妞未來不想像父母一樣當演員，原因曝光後，令網友大呼：「太成熟了！」、「超懂事」。

修杰楷與賈靜雯生了2個女兒咘咘及Bo妞，夫妻倆忙於演藝工作之餘，重心都放在陪伴孩子成長，關心學校課業，影片中，修杰楷得知Bo妞在話劇社要演出「蛇」的角色，藉機問孩子對演戲是否有興趣，沒想到Bo妞直言「不想當演員」，理由是「演員太辛苦了」，顯見將父母為工作奔波忙碌看在眼裡，也能體會父母的辛勞。