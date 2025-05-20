73歲「無花和尚」關聰長居台灣擁3房 30年紅粉知己曝光

關聰(左起)同框交往30年紅粉知己陳淑娟及同劇演員王淑娟。(圖／大愛電視提供)

73歲資深港星關聰曾在經典港劇「楚留香」飾演「無花和尚」一角走紅台港，定居台灣近40年，他拍過不少戲劇作品，2007年客串偶像劇「惡作劇2吻」直樹外公後，即進入退休 生活，直到去年受邀拍大愛戲「生命的麥田」，他直呼太久沒演戲了，尤其是久病輕生戲最挑戰。

關聰、王淑娟為大愛戲「生命的麥田」宣傳，兩人首度合作，戲裡分飾老兵、志工師姐，關聰坦言17年沒演戲，一犯戲癮二話不說接下該戲，為演出久病孤苦的老兵，身材纖瘦的他還刻意減重 做出病容，其中戴氧氣罩的病態令人鼻酸，他稱：「演要死不死的樣子最難。」

當年「楚留香」無花和尚大紅，關聰即赴台定居至今40年，2020年疫情 爆發後，他被發現隱身於台北市街頭擺攤賣XO醬，事實上，他繼承父親關海山部分房產，擁有上億身家，在台還擁有三間房，生活無虞。

他至今未婚，一生僅有一位交往30年的紅粉知己，活動中女友陳淑娟曝光，還和王淑娟一起合影，提到不婚原因，關聰笑說：「因為結婚只是一張紙，我們又沒有要生小孩，反正有人照顧，什麼都不用管，也沒什麼不好。」女友則說：「我是他的媽媽，照顧這個大孩子就夠了。」

王淑娟與劇中飾演丈夫的艾偉，過去合作過「花系列」，如今再合體演夫妻，她爆料艾偉在片場固執又龜毛，經常喊卡前去和導演溝通，雖只有數分鐘時間，但在大太陽底下等待，總令人失去耐心，此時她就會高喊：「砒霜在哪裡？」引來工作人員笑聲。