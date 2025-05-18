賺得多賠更多 吳淡如公開「投資失利慘賠」3大關鍵

吳淡如代言機能服飾。(圖/PP塑崩打卡褲提供)

林美秀、吳淡如兩位台灣金獎級實力派「姐妹檔」再次攜手，用機能服飾品牌續約，展現強大吸金實力。面對外界關心，近來工作量減少的林美秀是否有意提前退休 ，她笑回：「還沒有想過啦！」雖然尚未打算退休，林美秀坦言，已開始為未來做準備。她透露自己早已將部分資金投入房地產 ，「理財這方面沒有涉獵太多，因為覺得要懂得投資，要有眼光、有頭腦，我還在等貴人帶我入門。」

而林美秀身邊這位「理財貴人」或許正是吳淡如。向來精通財務規劃的吳淡如知道林美秀對數字興趣缺缺，建議她可以先將每月收入的20%定期投資ETF，作為穩健布局。吳淡如笑說：「如果她剛進演藝圈時就開始這樣做，現在就算當作閒置資產動都不動，應該也有上億(台幣)資產了。」

對於演藝圈常見的投資失利案例，吳淡如也語重心長提出三項理財忠告：一、不輕易創業；二、不懂的領域別創業；三、沒有把握獲利的，也不要創業。她指出，許多藝人工作忙碌，對財務報表不熟悉，容易被不肖人士利用。「演藝人員的工作報酬雖高，但風險也高，盲目跟風或聽信朋友推薦投資，最後慘賠的例子比比皆是。」