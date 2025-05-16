在中國換心肝被酸爆 歌手Tank神隱多時回應開嗆了
歌手Tank飽受心臟病困擾，去年他宣告在中國完成「心肝同期聯合移植手術」，引發網友熱議，他當時未多回應，16日他po出近照，開嗆「活的（得）善良點」。
Tank的家族有遺傳性心臟病，姊姊也是因此病離世，他以「專屬天使」一曲走紅，後來淡出演藝圈好一陣子，就是因為身體不好，2022年5月他簽了新公司，打算在杭州重新開始，但去年3月心臟病愈來愈嚴重，醫生告知「只有進行心肝同期聯合移植才能徹底解決病症」。
他當時仍堅持完成巡演，在6天內完成10首新曲，並陸續在馬來西亞吉隆坡、高雄及台北舉辦演唱會。去年11月Tank接受手術，歷經12個小時終於從鬼門關前回來，他還特地發文「感謝祖國」。此文一出立刻引發網友熱烈討論，好奇他到中國動手術的細節。
Tank如今終於正面回應，不但分享近照，還寫下「就想像自己像大聖一樣，從五指山爆炸蹦出來」，只見照片裡的他戴著口罩以及耳罩式耳機，背景更可見是在新北平溪所拍。他表示：「整個大半年都沒有消息，很抱歉久等了，到現在才緩過來，一切都很不容易，謝謝那些擔心那些支持，終於能好好的站起來，如果還有不看好的就別看了，活得善良點，每一天都是新的一天。」
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