閃兵風波／薛仕凌高血壓免役 劉子銓：有心理準備

薛仕凌(右)、劉子銓一起出席潮牌活動。(記者王聰賢／攝影)

41歲金鐘視帝薛仕凌和22歲劉子銓合作影集「我們與惡的距離2」，近日相偕出席活動，閃兵議題正熱，薛仕凌透露當年讀完輔大正準備入伍之際，卻在體檢時被驗出家族遺傳性高血壓 ，經過三次檢驗後正式驗退免役，接著才出道加入樂團「大嘴巴」，而家中爺爺跟爸爸也都有同樣毛病。

但薛仕凌這麼多年來並未覺得不適，就算拍戲情緒激動也未有狀況，而且直到去年才開始做全身健檢，結果唯一的紅字就是血紅素偏低。他說：「我平時沒什麼感覺，可能年輕吧，他們那時有建議食補，多吃水果和內臟類，反正就是女生補鐵的東西，希望到爸爸年紀時可以不要吃藥。」

而薛爸給兒子的建議，是如果現在沒感覺的話，就是年輕，等之後有怎樣的話再處理。薛仕凌平時並沒有量血壓習慣，現場問他血壓多少也一臉茫然，就算當年在三立主持「完全娛樂」有參加檢查，也沒什麼特別不妥的地方。

劉子銓目前還在讀大四，已有心理準備在畢業後當兵，他笑說：「原本想念研究所，但覺得自己考不上啦，先穩穩畢業再說。」他若當兵將服役四個月，反觀下一屆的學弟們就要當一年。是否可能延畢？他說：「禱告啦，希望可以順利畢業。」