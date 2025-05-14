金曲獎／動力火車「只要發片就入圍」與Energy搶最佳演唱組合

動力火車。(本報資料照片)

台灣男團動力火車出道近30年，14日金曲獎公布入圍名單，他們以專輯「結伴」10度入圍最佳演唱組合獎，將與回憶殺男團Energy對決，而動力火車也創下只要發片就會入圍的超強紀錄，超級天團當之無愧。

動力火車的「結伴」找來林俊傑、告五人、麋先生、玖壹壹等風格迥異的藝人共演，除了扣住結伴主題，也讓動力火車的專輯有更多可能性。

他們的專輯叫好叫座，從「無情的情書」、「忠孝東路走九遍」、「當」到近期的「我很好騙」、「俯衝的靈魂」傳唱度都高，演唱會也一開再開，幾乎周周都飛出去巡演，也曾擔任徐佳瑩、告五人的演唱會嘉賓，幽默逗趣的互動讓觀眾超喜歡。

動力火車入圍10次，在2005年獲獎肯定，這次相隔20年將尋求二度抱獎回家。2位成員顏志琳和尤秋興今天都是被經紀人通知，才知道自己入圍，他們開心表示：「謝謝大家，6/28小巨蛋見。」

而二度入圍的Energy 5人也回應，坤達說：「隔了21年，再次入圍金曲獎。真的是太不可思議了！本來已經覺得金曲跟自己是沒有關係的了，真的非常感恩一切。感謝五月天 、感謝相信音樂、用心音樂，感謝其他4位團員，感謝自己，最後感謝所有對Energy支持的朋友們！接下來我們也會更努力更加油，帶給大家更好的作品。」

書偉表示：「相隔20幾年還有這個機會再次參與華語樂壇的年度盛會，相當榮幸也很感恩，2024年EG想帶給大家的是希望與能量，謝謝金曲獎看見了here I am這張專輯想傳達的訊息，金曲獎見。」

阿弟：「謝謝評審老師們的肯定，金曲獎我曾以為再也無緣參與，Energy能再次合體回到舞台上對我來說已經是奇蹟，還能有新的專輯和演唱會，甚至入圍金曲最佳演唱組合和最佳年度歌曲，此刻興奮和感激的情緒不停地交纏衝擊我的腦袋，人生真的有很多意想不到的事情會發生，唯一不變的是，謝謝大家我還是那個很愛唱歌的阿弟，還好我沒有放棄。」

Toro ：「我人在入圍錄製這首歌的錄音室錄製新專輯歌曲，聽到消息讓錄音團隊都很振奮！同個場景同樣的團隊，我們會更積極準備好作品。」