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爸爸是麻省理工高材生仍失智 台女星自責沒照顧好他

記者林怡秀／即時報導
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林葉亭提到已逝父親，仍忍不住掉淚。(圖／和展影視提供)
林葉亭提到已逝父親，仍忍不住掉淚。(圖／和展影視提供)

台灣資深藝人林葉亭日前上高點「震震有詞」分享父親因失智走失不幸過世的心路歷程，她表示來上節目分享全是在天上的爸爸給她的任務。

林葉亭回憶，2018年父親開始出現疑似失智症症狀，「媽媽只是出門買菜，爸爸卻以為媽媽已經外出3天，常覺得媽媽不給他吃飯，但他碗盤都還拿在手上，有人來家裡覺得是來偷東西，甚至出門後立刻要回家，懷疑家中遭小偷。」為避免父親因自尊心過強而拒絕就診，便以全身健康檢查為由，連哄帶騙地帶父親至醫院進行詳細檢查，最終確診為失智症。

林葉亭父親是畢業自麻省理工學院的高材生，會罹患失智症讓全家都很意外，林葉亭父親失智後由母親擔任主要照顧者，「爸爸只會對媽媽發脾氣，不讓女兒或看護協助洗澡、上廁所，甚至拒絕服藥，把藥丸吐在衛生紙上，或是藏在床底下。」面對父親的脾氣，林葉亭母親也曾經快崩潰 ，她說：「媽媽照顧爸爸沒有怨言，總覺得是自己的責任，只是長期下來難免會有情緒。」

為了照顧失智的父親，林葉亭家中購置追蹤器以防走失，然而農曆年前剛好家中粉刷，林爸爸趁家人不注意悄悄外出，在失蹤的11天期間，林家白天隨著警察、搜救隊科學式分析、搜山，到了晚上則依靠宗教力量尋求協助，最終，小年夜當天林葉亭終於找到父親，「我第一個看到爸爸，那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

節目最後，林葉亭透過鏡頭向父親表達思念：「父親曾經是我們的支柱，如今他失智，我們只能盡全力陪伴他。照顧失智患者，不是期待他康復，而是要給予溫暖與陪伴。愛是循環的，爸爸曾經說我們很棒，現在輪到我們對他說：爸爸，你很棒。」

麻省理工學院

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