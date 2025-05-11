庾恩利首次偷化妝被抓到 伊能靜反應曝光

庾恩利自認一直以來對「美的要求」，全都來自於媽媽伊能靜。(取材自微博)

伊能靜跟前夫「哈林」庾澄慶的兒子、23歲的庾恩利分享兒時趣事，他清楚記得母親伊能靜第一次看到他化妝的時候，當下嘆口氣說：「該發生的還是發生了。」看起來非常害怕；庾恩利低頭問：「我是不是做錯事了？」結果伊能靜的反應影響他一生至今。

庾恩利以前被叫「小哈利 」，去年從紐約大學 藝術學院畢業，目前在大陸發展。他還原此事始末，自認一直以來對長相和服裝「有美的要求」，全都來自於媽媽，不可能是「怎麼邋遢怎麼來」的爸爸庾澄慶。

從小庾恩利最愛辦家家酒，伊能靜會像導演一樣都錄下來，如今他回頭看，每次都是角色扮演。由於媽媽會買能打扮、甚至可以化妝在臉上的娃娃給他玩，某次庾恩利就想：「如果這樣為何不能畫我臉上？」於是趁媽媽出門，給自己畫了一個繽紛凌亂的Look。

伊能靜發現後，說了那句「該發生的還是發生了」，當庾恩利以為自己做錯事時，伊能靜回他：「為什麼做錯？你一直是個很有藝術天賦的小孩，你那麼會畫畫，遲早有天會畫在你身上和臉上。」此後，他就常抓著媽媽化妝，還加上很多皺紋、法令紋、魚尾紋。

庾恩利曾問媽媽怕不怕這些紋路，伊能靜回他不會，法令紋英文叫Smile Line，表示笑越多紋越深，眼睛笑越多，魚尾紋就越深，「臉上的紋路只代表你有用心生活」。