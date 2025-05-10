我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

炎亞綸上「炎上」挨轟 坦言內心忐忑 40分鐘又哭又笑

記者趙大智／綜合報導
炎亞綸今年接了3個代言。（圖／品牌提供）
炎亞綸今年接了3個代言。（圖／品牌提供）

台灣藝人炎亞綸今年11月將滿40歲，他出席代言活動，瘦了10公斤(約22磅)神清氣爽，呈現一種刀槍不入姿態。由於薩泰爾娛樂宣布將找他上招牌節目「炎上」，人都還沒錄影，官網底下已有罵聲，網友直言：「如果炎亞綸可以，接下來是否找黃子佼和Nono？」炎亞綸雖有心理準備但也愣住許久，先說「來了來了」，苦笑轉頭問助理：「有酒嗎？」

炎亞綸因持有未成年私密片去年遭判緩刑3年，此後全面復出，今年共接3代言，副業「火火選物」也經營良好，年初才跟股東們砸億元買工廠。他上「炎上」有兩個層面，一是來自網友批評，二是他個人能承受到哪裡。對於跟黃子佼相提並論，他說：「沒有答案耶，我很清楚自己是怎麼樣的人，如此就夠了，在這世上要面對的人很多。」

對於「炎上」，炎亞綸坦言內心忐忑，4月底跟製作人關在小房間深談40分鐘又哭又笑，過程中沒有設限什麼不能問，若問到不想回答的，就會「笑笑吞下去」。

汪東城日前在抖音直播大講「中國台灣」，還說寶島人講話很夾（嗲），而他進化「變臉」模樣也持續受熱議。被視為「死對頭」的炎亞綸一聽到「汪東城」這關鍵字，先大笑，接著說：「他開心就好，不要再問我了，每個人都有自己喜歡的樣子。」

炎亞綸 黃子佼 抖音

上一則

稱于適「我們家驕傲」…李冰冰戀張雨綺的「渣男」？

下一則

曾被封「趙薇接班人」…黃奕婚變陷低潮 演反派翻紅

延伸閱讀

黃子佼現身調解庭 高院命加保50萬、限制出境

黃子佼現身調解庭 高院命加保50萬、限制出境
涉持兒少性影片 高院要黃子佼加保至85萬 限制出境出海

涉持兒少性影片 高院要黃子佼加保至85萬 限制出境出海
涉持未成年性影像 黃子佼與5被害人調解成立

涉持未成年性影像 黃子佼與5被害人調解成立
黃子佼案再增12女童586個性影像 她怒：不關他真的會很氣憤

黃子佼案再增12女童586個性影像 她怒：不關他真的會很氣憤

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕