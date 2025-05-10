炎亞綸上「炎上」挨轟 坦言內心忐忑 40分鐘又哭又笑

炎亞綸今年接了3個代言。（圖／品牌提供）

台灣藝人炎亞綸 今年11月將滿40歲，他出席代言活動，瘦了10公斤(約22磅)神清氣爽，呈現一種刀槍不入姿態。由於薩泰爾娛樂宣布將找他上招牌節目「炎上」，人都還沒錄影，官網底下已有罵聲，網友直言：「如果炎亞綸可以，接下來是否找黃子佼 和Nono？」炎亞綸雖有心理準備但也愣住許久，先說「來了來了」，苦笑轉頭問助理：「有酒嗎？」

炎亞綸因持有未成年私密片去年遭判緩刑3年，此後全面復出，今年共接3代言，副業「火火選物」也經營良好，年初才跟股東們砸億元買工廠。他上「炎上」有兩個層面，一是來自網友批評，二是他個人能承受到哪裡。對於跟黃子佼相提並論，他說：「沒有答案耶，我很清楚自己是怎麼樣的人，如此就夠了，在這世上要面對的人很多。」

對於「炎上」，炎亞綸坦言內心忐忑，4月底跟製作人關在小房間深談40分鐘又哭又笑，過程中沒有設限什麼不能問，若問到不想回答的，就會「笑笑吞下去」。

汪東城日前在抖音 直播大講「中國台灣」，還說寶島人講話很夾（嗲），而他進化「變臉」模樣也持續受熱議。被視為「死對頭」的炎亞綸一聽到「汪東城」這關鍵字，先大笑，接著說：「他開心就好，不要再問我了，每個人都有自己喜歡的樣子。」