54歲得子 馬力歐讚妻：讓我人生下半場超幸福

生了兒子卜大萬後，總共有8個業配找上門。（記者葉君遠／攝影）

台灣藝人馬力歐上輩子應該是救了全村的人，這兩年買了房、湊齊子女雙全，他說，從未想過人生下半場會如此幸福，而且全都歸功於有遠見的嬌妻。

56歲的趙正平去年聖誕節 老來得子，當時送了54歲的馬力歐油飯，馬力歐一驚太好吃了，匯了2千元台幣(約66美元)禮金聊表心意。今年3月馬力歐喜獲麟兒，本想說油飯同一家，就不給了，趙正平堅持來要，原來是想還禮，最後返匯2222元(約73.4美元)給馬力歐，兩個中年男人互道恭喜還禮尚往來。

趙正平的兒子號稱天使寶寶，出坐月子中心不久就睡過夜，但馬力歐的兒子卜大萬不同，前一個禮拜睡不好搞得全家辛苦，馬力歐說，「人家說是床母在鬧，我剛好有媽祖的壓轎金，就墊在床下，現在滿2個月，也比較穩了」。

他人生至此幸福滿溢，「去年老婆衝動買了現在的房子，讓我們從租房到擁有自己的家。本來一個女兒卜蜜，老婆又說，以後我們走了，卜蜜世上再無親人，所以最好的方式，是送給她一個手足，所以生一個給她，這些都是老婆的主意」。

馬力歐老婆現在陪兒子睡，淺眠的他則跟女兒另睡一房，「半夜聽到小孩哭我會馬上起身，問她有沒有需要幫忙，就算抽一張紙巾、洗個奶瓶，或是幫忙熱牛奶 ，多小的事都是幫，這很重要」。

兩夫妻帶兩娃，馬力歐還要工作，雖沒有後援，但幸運的是，大飛的媽媽前來相助，「我以前租房子就在大飛媽媽家隔壁，大飛現在買在我同一個社區，兩家很熟，也住得近，我來錄影沒辦法接卜蜜放學，就請大飛媽媽幫忙照看小孩」，有福之人，自有人相助。

他是卜家單傳，前幾年爸爸擔心他累，又有經濟壓力，所以要他別再生了，如今靠人工，第3次迎來卜大萬，雖然也是單傳，但卜爸卜媽超級開心，「我為了讓家人無後顧之憂，加保意外險100萬(約3.3萬美元)，但覺得不夠，多買了一個死亡給付，每月可領12000(約396.6美元)，10年400萬(約13.2萬美元)」。