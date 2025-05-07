「與惡2」演周渝民妻子 孟耿如遭抵制卻難砍戲分主因揭曉

孟耿如（左）與周渝民在「與惡2」是夫妻。（圖／CATCHPLAY提供）

「我們與惡的距離2」將於6月7日首播，6日舉行試片，先前因孟耿如客串遭網友抵制拒看，劇組宣布刪減「僅留下必要戲分」，之所以如此為難，無法一刀刪乾淨，原因也隨著今日試片揭曉，原來孟耿如演的是男主角周渝民的妻子，職業還是兒童心理學家。

今日試片及聯訪陣容浩大，主創的製作人林昱伶、編劇呂蒔媛、導演林君陽及演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、劉子銓、白潤音、張軒睿等八位演員出席。

周渝民飾演飾演精神科醫生，卻在縱火案失去摯愛，在前導預告中他情緒失控怒吼：「我不要你們提醒我家裡只剩我一個人！」劇中孟耿如是他妻子，雖然僅是客串卻是關鍵角色之一，牽一髮動全身。

先前劇組針對孟耿如風波曾發出聲明：「孟耿如在當初的選角是以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選。」但在她戲分殺青後，黃子佼 案件衍生出更嚴重的事證和訴訟（被發現是創意私房高級會員），「而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果」。

孟耿如一開始收獲不少同情，之後因她敘述黃子佼是「犯錯」而非「犯罪」，且遭疑為復出鋪路遭到強烈攻擊，最後她宣布全面退出社群。

劇中謝欣穎和白潤英是一對母子，也是加害者家屬，預告中謝欣穎絕望嘶吼：「全世界都希望我們家的人去死！」代表受害者及家屬的對立方，給觀眾另一種思考角度。