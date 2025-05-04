柯佳嬿邁入40歲 坦承拍戲很耗能量

柯佳嬿不一定要當主角。(圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供)

40歲的台灣女星柯佳嬿 今年可望以「童話故事下集」再問鼎金鐘獎，從「小資女孩向前衝」的沈杏仁、「必娶女人」的蔡環真，她化身為一個個你我身邊的真實角色，為大家說著這一代女性的故事，讓我們覺得既熟悉又親切。

柯佳嬿說：「老實說我覺得拍戲其實蠻累的，那是很消耗能量的事，所以現階段反而不是那麼急著拍戲，以前真的有好長一段時間是悶著頭演戲，過了30歲慢慢找到自己工作的節奏之後，才比較能花心思在生活上。」

她表示自己還是很喜歡演戲，只是現在的自己，更想把握真實生活：「我想等到有自己真的很喜歡的角色再演出，那不一定是主角，如果是好玩、有挑戰性的角色，或是有合適的劇本或團隊，哪怕只是客串一下，我都很願意出現在戲裡，我很喜歡現在這樣的節奏。」

柯佳嬿說：「年紀這件事情其實有點嚇到我，我不是怕變老而是突然發現人的一輩子好像沒有我們想像中那麼長。我開始會想著『在我還有體力、還健康的時候要怎麼運用這些時間？』40歲這個階段，讓我對於時間的一些想法變得和從前不太一樣。」

喜愛寫作的柯佳嬿前陣子以首部小說創作「夢游記」，再次拓寬自己的人生經驗。她表示：「在寫作這件事情上，其實我的出發點都是為了自己，雖然有一些心情反覆的過程，一下子覺得很喜歡自己寫的某一段，過個幾天又會懷疑是不是有人想讀，但心情的高低起伏，以及和編輯討論的過程，真的讓我有一種在創作的感覺，希望之後有機會也可以嘗試寫劇本。」在自己的首部創作中，他以自己的夢境和周遭朋友的經歷為靈感，藉著夢境、現實建構出氛圍特殊的小說。他表示自己是很會做夢的人，當還記得夢境的內容就會寫下來。也一直對夢境與真實、虛擬與現實這樣的對比很有興趣。

持續地在不同的生命面向中找尋自我的可能性，即知即行，柯佳嬿認為這就是至今為止讓他感到最受用的人生態度。「我覺得今天、此時刻刻，就是我們這輩子最年輕的時候。」