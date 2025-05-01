我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

戲說從頭╱莫子儀激吻像老手 蔡淑臻笑說幹得好

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡淑臻(右)稱讚莫子儀(左)是拍激情戲老手。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡淑臻(右)稱讚莫子儀(左)是拍激情戲老手。（記者沈昱嘉／攝影）

金馬影帝莫子儀和蔡淑臻宣傳最新影集「喝酒吧！笨蛋」，劇中2人亦師亦友，曾是戀人又是超越戀人關係的存在，激情戲不少，首集中就有莫子儀一把抱起蔡淑臻放到桌上，過程摟抱、激吻，還要踢翻花盆，動作流暢一氣呵成，連蔡淑臻都不禁納悶：「到底拍過多少激情戲？果然是老手啊！」

莫子儀暌違7年主演影集「喝酒吧！笨蛋」，為了扮演調酒師，特地到酒吧實習整整1年，甚至到海拔2700公尺的山上採調酒素材。莫子儀從影多年，對演戲、選戲都有一套嚴謹標準，喜歡吸取實際經驗投入角色中，像劇中他原是調酒賽冠軍，因意外失去嗅覺，現實生活中，他在疫情期間因確診也失去嗅覺，「快1個月吧，吃什麼都沒感覺，吃很辣，想讓味覺回來，結果辣到舌頭沒感覺，身體一直流汗，還蠻荒謬的！」

戲裡演調酒師，拍攝過程品了不少酒，莫子儀笑說，事實上在此之前，他完全滴酒不沾，透露年輕時常和同學朋友喝到爛醉，最嚴重時吐了喝、喝了又吐，喝到食道灼傷，驚覺醉生夢死的日子沒意義，「20幾歲之後就決定滴酒不沾，直到5年前」，他說當時喝到調酒師鄭亦倫（Allen）為他特調名為「隱藏的大明星」調酒後，「那味道有苦有澀、有孤單，怎麼有人這麼懂我？」莫子儀也是到鄭亦倫的酒吧學調酒。

蔡淑臻在劇中飾演莫子儀的調酒師傅，也曾是戀人、家人的關係，她笑言多年前曾和莫子儀合作過，但當時無對手戲，此次合作有多場親密戲，莫子儀動作流暢、專業，令她大為讚賞，被問是否當面給予誇讚，她笑：「沒有耶，心裡獨白而已，難道要說『幹得好』！」令眾人笑翻。

疫情

上一則

少林寺大秀武功 54歲吳奇隆要出家？

下一則

「愛的季風掠過」灑狗血 荒謬劇情竟暴紅

延伸閱讀

「白蓮花大飯店」影集帶動遊泰熱潮 新入境卡5/1起實施

「白蓮花大飯店」影集帶動遊泰熱潮 新入境卡5/1起實施
安道爾影集一演就10年 迪耶哥：樂在其中

安道爾影集一演就10年 迪耶哥：樂在其中
最大假出金集團 美女首謀延押 涉拿葬儀社、知名酒吧掩護

最大假出金集團 美女首謀延押 涉拿葬儀社、知名酒吧掩護
霍建華被她的笑話療癒 酒吧主動搭訕結果曝光

霍建華被她的笑話療癒 酒吧主動搭訕結果曝光

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
謝霆鋒和兒子感情緊密，兩個兒子的高顏值也曝光。（取材自微博）

謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因

2025-04-26 21:10
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要