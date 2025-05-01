戲說從頭╱莫子儀激吻像老手 蔡淑臻笑說幹得好

蔡淑臻(右)稱讚莫子儀(左)是拍激情戲老手。（記者沈昱嘉／攝影）

金馬影帝莫子儀和蔡淑臻宣傳最新影集「喝酒吧！笨蛋」，劇中2人亦師亦友，曾是戀人又是超越戀人關係的存在，激情戲不少，首集中就有莫子儀一把抱起蔡淑臻放到桌上，過程摟抱、激吻，還要踢翻花盆，動作流暢一氣呵成，連蔡淑臻都不禁納悶：「到底拍過多少激情戲？果然是老手啊！」

莫子儀暌違7年主演影集「喝酒吧！笨蛋」，為了扮演調酒師，特地到酒吧實習整整1年，甚至到海拔2700公尺的山上採調酒素材。莫子儀從影多年，對演戲、選戲都有一套嚴謹標準，喜歡吸取實際經驗投入角色中，像劇中他原是調酒賽冠軍，因意外失去嗅覺，現實生活中，他在疫情 期間因確診也失去嗅覺，「快1個月吧，吃什麼都沒感覺，吃很辣，想讓味覺回來，結果辣到舌頭沒感覺，身體一直流汗，還蠻荒謬的！」

戲裡演調酒師，拍攝過程品了不少酒，莫子儀笑說，事實上在此之前，他完全滴酒不沾，透露年輕時常和同學朋友喝到爛醉，最嚴重時吐了喝、喝了又吐，喝到食道灼傷，驚覺醉生夢死的日子沒意義，「20幾歲之後就決定滴酒不沾，直到5年前」，他說當時喝到調酒師鄭亦倫（Allen）為他特調名為「隱藏的大明星」調酒後，「那味道有苦有澀、有孤單，怎麼有人這麼懂我？」莫子儀也是到鄭亦倫的酒吧學調酒。

蔡淑臻在劇中飾演莫子儀的調酒師傅，也曾是戀人、家人的關係，她笑言多年前曾和莫子儀合作過，但當時無對手戲，此次合作有多場親密戲，莫子儀動作流暢、專業，令她大為讚賞，被問是否當面給予誇讚，她笑：「沒有耶，心裡獨白而已，難道要說『幹得好』！」令眾人笑翻。